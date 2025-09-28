Nancy Brilli penalizzata dal suo maestro Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2025? Spunta un retroscena: "Partita in ritardo perché si è ammalato"

La prima puntata di Ballando con le stelle 2025 ha visto scendere per prima in pista la coppia formata da Nancy Brilli con il maestro di ballo Carlo Aloia. Si sono cimentati in un energico Charleston che non ha convinto la giuria, totalizzando solo 22 punti e stroncata soprattutto da Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto tuttavia sui social è emerso un interessante retroscena che spiegherebbe perché in un certo senso Nancy Brilli è stata penalizzata dal suo maestro.

A riportare il retroscena su Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 in un certo senso penalizzata dal maestro di ballo Carlo Aloia, è il profilo affidabile ed esperto di programmi Rai CinquetteRai: “Nancy Brilli felicissima di aver preso solo 22 punti e di aver iniziato una settimana in ritardo rispetto agli altri perché il suo maestro era a casa ammalato.” Ed in effetti la stessa attrice romana in questi giorni ha documentato sui social la sua avventura nello show di Milly Carlucci dichiarando di aver incontrato il suo maestro in ritardo proprio perché a casa ammalato.

In un certo senso Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 ha pagato lo scotto di iniziare in ritardo rispetto agli altri perché il suo maestro, per motivi di salute non gravi e non meglio specificati, ha iniziato alla allenarsi e prepararsi una settimana dopo rispetto agli altri concorrenti. La sua esibizione non era perfetta ma il web l’ha apprezzata molto soprattutto per il suo entusiasmo, la voglia di rimettersi in gioco e divertirsi ed anche se il ballo non era tecnicamente perfetto il pubblico non ha mancato di farle sentire il suo sostegno e il suo appoggio.