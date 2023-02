Nancy Brilli punge Chiara Ferragni: “Monologo a Sanremo? Non mi piace chi si lamenta”/ “Avrebbe potuto dire…”

Nancy Brilli commenta i monologhi a Sanremo 2023 e muove una critica a Chiara Ferragni

Nancy Brilli commenta i monologhi che si sono susseguiti sul palco del Festival di Sanremo 2023 da parte delle donne che hanno affiancato Amadeus e Gianni Morandi alla conduzione. La celebre attrice, pur apprezzandone tutti i contenuti, tiene a fare un’osservazione che muove soprattutto nei confronti di Chiara Ferragni.

“Io francamente non sopporto la lamentazione. – esordisce la Brilli su Rai1, che muove dunque una piccola critica – Metti la Ferragni, che è un fenomeno, si è inventata un mestiere, si è inventata un lavoro che non esisteva, è diventata penso trigliardaria e ha un brand nel mondo. Mi piacerebbe sentirla dire come ha fatto a diventare così e dire alle donne ‘Si fa così! Guarda che bello, guarda cosa puoi diventare.'”

Nancy Brilli: “La Ferragni? È un fenomeno e…”

Nancy Brilli quindi continua la sua osservazione, dichiarando: “Molto spesso, in questi pezzi no, però c’è invece il ‘porella me, non ti faccio pena?’, io non voglio fare pena a nessuno! È un pudore che c’è stato insegnato quello di dire ‘Ci va bene, abbiamo successo'”. Serena Bortone chiede dunque all’attrice cosa direbbe oggi a Chiara Ferragni e le parole della Brilli sono di grande stima: “Cosa le direi? Continua così, bravissima, potrebbe anche vantarsene un po’…”

