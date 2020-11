Nancy Brilli/ “Roy De Vita? Siamo in ottimi rapporti e su Ares Film…” (Verissimo)

Nancy Brilli è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin sabato 7 novembre 2020 su Canale 5. Un lunga intervista in cui l’attrice ricorda l’amico di sempre Gigi Proietti, scomparso pochi giorni fa nel giorno del suo 80esimo compleanno. Un lutto che ha scosso tutto il mondo dello spettacolo, ma anche il pubblico da sempre legatissimo al mattatore italiano. “È stata una settimana difficile” – ha dichiarato l’attrice – “Gigi per me era quello che era per tutti, un maestro, un grande attore, una colonna portante dello spettacolo italiano e una persona di grande cultura, ma portata con estrema naturalezza e umiltà”. Non solo, la Brilli ha sottolineato la generosità di Gigi Proietti: “sapeva apprezzare il talento ed era molto generoso con gli attori che lavoravano con lui. Poi era un amico che mi ha fatto tanto pensare e tanto ridere. Mi piace credere che torneremo a unirci e a far parte di un’unica energia”.

Nancy Brilli: “Roy De Vita? Siamo in ottimi rapporti”

Non solo, Nancy Brilli sempre negli studi televisivi di Verissimo ha raccontato della sua vita privata soffermandosi sul rapporto con l’ex compagno Roy De Vita. Dopo 15 anni d’amore, la coppia è rimasta in buoni rapporti come ha raccontato l’attrice che però non ha nascosto ci siano state non poche difficoltà. “Alla fine della storia ci sono state delle cose fatte male. Litigavamo, eravamo antipatici, non mi piacevo io e non mi piaceva neanche lui. Ora però è rimasta la famiglia, perché i nostri figli sono davvero fratelli senza avere gli stessi genitori: questa cosa siamo riusciti a farla bene” – ha detto la Brilli che ha poi aggiunto – “ora siamo in ottimi rapporti perché le cose sono chiare, non ci sono pendenze. Rimane il bene che abbiamo fatto insieme”. Sul finale poi l’attrice ha parlato anche del rapporto con la casa di produzione Ares film: “con loro ho fatto dei bellissimi lavori di successo, però, a un certo punto si dev’essere rotto qualcosa”. Cosa è successo? La stessa attrice ha precisato che i rapporti di lavoro si sono conclusi senza un reale motivo: “ad un certo momento ho completamente smesso di lavorare senza sapere il perché. Una sera mi è arrivato un fax che recitava così ‘Siccome lei non ha accettato non farà il prossimo film con noi’. Non ho mai capito cosa non avessi accettato. Ho cercato spiegazioni e credo che mi abbiano fatto fuori. Ci ho sofferto tanto ma oggi me ne sono fatta una ragione”.



