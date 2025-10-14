Nancy Brilli, ospite a La Volta Buona, ha raccontato il suo punto di vista sulle discusse parole di Selvaggia Lucarelli a proposito del ‘Bonus lutto’.

Nancy Brilli torna sul ‘caso’ delle parole di Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione a Ballando con le stelle 2025 e soprattutto dopo la dolorosa scomparsa della cagnolina dell’attrice. La giurata dello show di Milly Carlucci aveva sottolineato l’assenza di un ‘bonus lutto’, destando particolare dissenso non solo da parte della concorrente ma anche osservando il dibattito tra social e media. Ospite oggi di Caterina Balivo a La Volta Buona ha decisamente abbassato i toni della questione, in un certo senso scagionando la Lucarelli dopo la querelle.

“Non credo sia per la mancanza di sensibilità, c’è da parte della persona che l’ha detto, ovvero Selvaggia Lucarelli; è venuta così, una frase uscita male, forse non voleva essere nemmeno una battuta”, queste le parole di Nancy Brilli che sottolinea una sorta di tempismo sbagliato da parte della giurata di Ballando con le stelle 2025; escludendo così la possibilità che si trattasse di una battuta voluta e mirata.

Sempre a La Volta Buona, Nancy Brilli ha confessato di non essere stata messa al corrente dell’intro a Ballando con le stelle 2025 dedicata proprio al terribile lutto per la sua cagnolina. Non sapevo che ci sarebbe stata quella introduzione, dietro le quinte infatti mi è venuto un colpo, ero concentrata sull’andare in scena”. Concludendo l’argomento, l’attrice ha offerto una particolare rivelazione sul suo approdo nel talent di Milly Carlucci: “Tentava di convincermi dalla prima edizione, alla fine quest’anno mi sono fatta convincere”. Poi una battuta, ovviamente ironica, sul feedback dopo le prime esibizioni e fatiche a Ballando con le stelle 2025: “Cosa ho pensato? Ma chi me l’ha fatto fare!”.