Nancy Brilli senza Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2025: l'attrice rischia l'eliminazione con il nuovo maestro Filippo Zara: "Spareggio sfida strana"

Nancy Brilli senza Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2025: arriva il sostituto Filippo Zara

La puntata di Ballando con le stelle 2025 di questa sera, sabato 8 novembre, sarà carica di tensione e adrenalina per l’attrice perché non solo dovrà affrontare lo spareggio con la Signora Coriandoli e Simone Di Pasquale ma soprattutto Nancy Brilli sarà senza il suo maestro Carlo Aloia che l’ha seguita nel suo percorso fino a qui. Aloia infatti si è gravemente infortunato nei giorni scorsi e non potrà esibirsi e dunque al suo posto arriverà un suo sostituto che è stato già annunciato: il nuovo maestro di Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 sarà Filippo Zara

Ma cos’è accaduto nello specifico? Durante la scorsa puntata Nancy Brilli e il suo partner di danza si sono cimentati in pista con un frizzante Quick Step che, tutto sommato, è stato ben accolto dalla giuria. Sono infatti arrivati diversi voti alti, come 7, 8 e 9, ma anche qualche piccato botta e risposta tra l’attrice da un lato e Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto dall’altro. Alla fine, però, la coppia è finita nello spareggio finale a tre con Beppe Convertini e Emma Coriandoli, che ha decretato l’eliminazione definitiva del conduttore. Tuttavia i colpi di scena non sono finiti, come un fulmine a ciel sereno nei giorni scorsi Milly Carlucci ha annunciato che Carlo Aloia si è infortunato rendendo incerta la sua partecipazione nello show di Ballando con le stelle 2025

Nancy Brilli senza Carlo Aloia a rischio eliminazione a Ballando con le stelle 2025: si gioca tutto con Filippo Zara

A Ballando con le stelle 2025 questa sera andrà in scena una nuova eliminazione: Nancy Brilli senza Carlo Aloia infortunato sarà affiancata da Filippo Zara. Ed in un’intervista concessa a Fanpage.it prima ha rivelato come sta il suo maestro: “Carlo si è fatto proprio male. Mi secca moltissimo andare avanti senza il mio Maestro.” E subito dopo ha confessato quali sono le sue sensazioni sullo spareggio: “Sarà una sfida strana contro la signora Coriandoli, che io adoro, come adoro Maurizio Ferrini. Sono molto preparata, motivata. Bisognerà vedere come e cosa vota il pubblico, perché la giuria conta fino a un certo punto. Alla fine, quello che conta sono i voti che ti arrivano da casa.”

La Brilli arriva da una settimana turbolenta, segnata anche da una polemica sorta sul web secondo cui, come riferito da un’indiscrezione, l’attrice avrebbe utilizzato dei bot per aumentare sui social i like. Il clima che ci porta verso questa nuova puntata, dunque, è effervescente e carico di tensione e notevolmente difficile. Nancy Brilli senza Carlo Aloia ma con il nuovo ballerino Filippo Zara a Ballando con le stelle 2025 riuscirà a vincere lo spareggio e proseguire il suo percorso o sarà eliminata?