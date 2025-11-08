Nancy Brilli mostra una vera e propria svolta a Ballando con le stelle 2025 senza Carlo Aloia: la giuria spiazzata

Nancy Brilli ha mostrato una vera e propria svolta a Ballando con le stelle 2025. Quello che doveva essere un ostacolo, l’infortunio del suo maestro Carlo Aloia, si è rivelato uno sprone per fare meglio col nuovo maestro Filippo Zara. E Nancy Brilli ha brillantemente superato questo scoglio, conquistando per la prima volta la giuria.

Per Carolyn Smith è stato “Il migliore ballo che hai fatto fino ad adesso, con l’attitudine, i passi… C’erano tante cose belle, mi è piaciuto tantissimo”, ha ammesso. Stesso parere di Ivan Zazzaroni: “Lavorando tre ore soltanto, è un gran risultato. – ha sottolineato il giurato, aggiungendo che – Quello che mi ha colpito è proprio come sei entrata, sei diversa, molto più libera e sciolta”. Si è detto pienamente d’accordo Mariotto, che ha tenuto a precisare che finalmente non appare più “antipatica”.

Proprio al commento di Mariotto si è agganciata Selvaggia Lucarelli, dicendo a Nancy Brilli il suo più sincero parere: “Io fino a stasera mi sono chiesta cosa tu ci facessi qui, mi sembrava che non avessi l’atteggiamento giusto, oggettivamente ho pensato fossi una delle concorrenti più antipatiche mai viste a Ballando, poi neanche balli benissimo… stasera, improvvisamente, tu sei illuminatissima. – ha ammesso – Anzitutto mi piace che ti sia tolta i panni da signora, tu e Filippo siete perfetti insieme e avete ballato benissimo.” Alberto Matano, come gli altri, ha notato questo cambiamento, motivo per il quale ha chiesto alla concorrente di Ballando con le stelle 2025 a cosa fosse dovuto, “Io sono abituata agli imprevisti in teatro, e mi hanno caricato molto. Mi succede che quando c’è un ostacolo lo devo superare.” ha spiegato Brilli.