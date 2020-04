Nancy Brilli, sexy toy fai-da-te/ “L’erotismo autarchico ai tempi della quarantena”

Pubblicità

Nella rubrica sulla “posta del cuore” che Nancy Brilli tiene su Leggo.it, questa volta l’attrice si è imbattuta in una lettera di Giorgia, che in tempi di quarantena ha deciso di dare sfogo a tutta la sua fantasia erotica per rendere meno noioso questo isolamento forzato. Sposata da 11 anni, Giorgia ha raccontato a Nancy Brilli come abbia deciso di “usare” il suo consorte improvvisando e inviandole una lista di giochi erotici fai-da-te “che levati”. Qui si è messa in moto l’immaginazione più fervida spaziando così dal pennello per il fard, usato “per accarezzare dolcemente i punti sensibili”, allo spazzolino elettrico per “strofinare i piccoli nodi erotici che si preferiscono”. Potrebbe essere utile anche il doccino per “stimolare con caldo/freddo e pressione le zone più sporgenti del corpo”. Cosa dire allora della spazzola da usare a letto “per sculacciare il marito monello”? Giorgia avrebbe persino scoperto la collana di perle della zia che non le è mai piaciuta, da usare insieme ad un goccio d’olio per massaggiare le zone più sensibili del corpo.

NANCY BRILLI, SEXY TOY FAI-DA-TE DURANTE LA QUARANTENA

Nancy Brilli ha voluto commentare l’elenco di oggetti fai-da-te usati per divertirsi a letto in tempi di quarantena: “Ora, l’erotismo autarchico, essendo giocoforza tale datasi la chiusura delle frontiere, scarseggiando le materie prime è ovvio che predisponga una mente inventiva all’uso creativo dell’oggetto comune”, ha spiegato l’attrice, incuriosita dai metodi che la lettrice le ha esposto per rendere meno noiosa la convivenza forzata con il proprio consorte. Giorgia, a quanto pare, si sarebbe detta ampiamente soddisfatta e così anche il marito. Mentre la Brilli evidenzia le conseguenze positive della creatività, elogiando la scelta di Giorgia su due piani: “su quello della produzione e della lotta agli sprechi, riciclando al massimo, e sull’efficacia di alimentare nuovi ruoli ricreativi in cattività”. Su quest’ultimo aspetto l’attrice si è sentita di consigliarle ulteriori studi e variazioni, dal momento che la quarantena andrà avanti ancora a lungo. “Ce ne fossero di coppie così”, ha poi chiosato, complimentandosi per il loro affiatamento.



