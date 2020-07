Nancy Brilli “sfratto molesto”/ “Lei rifiuta avances amministratore, lui la minaccia”

Nancy Brilli risponde alla posta di Leggo: la popolare attrice viene conosciuta in questi giorni in una nuova veste, quella di una donna che con la sua esperienza prova a dare conforto a chi ha vissuto situazioni difficili durante la pandemia da Coronavirus. Ma non solo: anche persone con situazioni complesse a prescindere dal lockdown. Come quella di Simona, che viene citata in particolar modo: una donna single da tre anni, con due figli che adora e “finalmente la vita che voleva”. Simona, si legge, ha ristrutturato un appartamento che ha preso e che era completamente distrutto: dopo poco tempo l’amministratore “ha iniziato a essere sgradevolmente invadente”. Cosa è successo? Di fatto, lei ha messo le mani avanti facendogli capire di non essere interessata; lui, stando al racconto, ha risposto con conti ritoccati nei quali verrebbe fuori che Simona è insolvente.

NANCY BRILLI RISPONDE AI LETTORI

Durante il lockdown, appunto, l’amministratore in questione avrebbe inviato otto avvisi di mora a Simona: conteggi sempre diversi, ognuno dei quali smentiva quello precedente. Alla malcapitata donna, ci fa sapere Nancy Brilli, sarebbero piovute sul capo minacce di sfratto e continue telefonate con tono aggressivo. “Esistono ancora, nel 2020, orrendi figuri che, sapendo sola la donna, la vessano solo in quanto tale, perché femmina, single e quindi preda”. Questa la tesi della Brilli, che si è detta inquietata dalla cosa; poi, trattandosi di una rubrica di posta, l’attrice ha dato il suo consiglio a Simona: le ha detto di stare tranquilla trovandosi dalla parte della ragione. C’è però anche un avvertimento all’aggressivo amministratore, ovvero quello di stare attento: “La vita non perdona gente come lui. Prima o poi la sconta, e gli dirà male”. E dice di saperlo “perché lo so”.



