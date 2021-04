Nancy Brilli/ Single dopo due mariti e Roy De Vita: “Basta amori tormentati!”

Solo la scorsa settimana l’abbiamo vista sul palco di Canzone Segreta per dedicare una toccante performance a Massimo Ghini, uno dei suoi due ex mariti. D’altronde Nancy Brilli ha mantenuto con lui un bellissimo rapporto, nonostante la fine (anni fa) del loro matrimonio. Stessa cosa per il suo secondo marito, Luca Manfredi, più un terzo rapporto con Roy De Vita che lei stessa considera come un “quasi matrimonio”.

Nancy Brilli ex mariti Massimo Ghini e Luca Manfredi/ "Mi sono sposata per allegria"

“Tutti i mariti sono ugualmente seccanti, lagnosi e prepotenti. Ma ci piacciono lo stesso e non ne faremmo mai a meno… se non per cambiarli con un altro che si rivelerebbe esattamente identico. Quindi, finché ti piace almeno un pochetto, non mollare!” ha rivelato in un’intervista rilasciata a OGGI nel 2019, dove dichiarò di essere single. Ad oggi le cose sono rimaste così, perché nel cuore della Brilli non c’è alcun uomo.

Nancy Brilli è single: “Cerco un amore adatto alla mia età”

“Sono single” ha ribadito di recente Nancy Brilli in un’intervista rilasciata a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. L’attrice però non si arrende e, anzi, cerca un amore “per una donna di 56 anni”, ha sottolineato, privo insomma di quei drammi e del tormento degli amori più giovani. Il desiderio primario per Nancy ora è però un altro: quello di tornare sul palco a recitare. In un post recentemente pubblicato su Instagram ha scritto: “Dopo un anno senza muovermi, senza lavorare, con microscopici spiragli di creatività, oggi per la prima volta ho recitato di nuovo. È stato un anno duro, per un’artista frustrante in modo cattivo. Finalmente un momento di bellezza, di ispirazione. Che bello sentire un refolo di rinnovata fiducia, anche poco, anche piccolino. Ma oggi è entrata luce, e sono grata.”

