NANCY BRILLI/ “Sono stata tradita e ho tradito anch’io. Uomini sposati mi contattano”

Nancy Brilli ha rivelato di essere stata tradita molte volte nella sua vita sentimentale: “Due matrimoni, una grande convivenza, un lungo amore… Mi hanno messo le corna tante volte”. Poi però ha rivelato: “Ho tradito anch’io, ma non mi è piaciuto. Dopo quell’episodio non ho più voluto la gelosia nella mia vita”. Attualmente c’è una quantità di corteggiatori incredibile, anche sposati, che durante questa quarantena l’hanno tempestata di messaggi. Fra questi qualcuno che l’ha colpita particolarmente c’è stato, ma la storia era proprio impossibile a causa della condizione di marito da parte dello spasimante: “I mariti non sono dei posacenere che si buttano dal comodino. Ho dei trascorsi faticosi e andarmi a mettere nel guaio di rovinare un matrimonio o un grande amore non mi va più. Preferisco fermarmi un attimo prima”. Una frase che ha raccolto il consenso degli opinionisti presenti in studio e che ha suscitato gli applausi virtuali del popolo di Twitter: “Nancy, non ti preoccupare. Nessuno ti potrà mai oscurare”, ha scritto una sua follower.

NANCY BRILLI: “SOFFRO D’INSONNIA, MI MANCA UNA ROTELLA”

Si è presentata con i capelli ricci Nancy Brilli in collegamento web con “Vieni da Me”, trasmissione in onda nel primo pomeriggio su Rai Uno. L’attrice ha rivelato alla padrona di casa, Caterina Balivo di soffrire di insonnia da sempre: “Non dormo, non riesco a chiudere occhio. Se potessi esprimere un sogno, vorrei dormire 12 ore di fila, ma so che è praticamente impossibile. Conto le pecore, ma nulla, mi ritrovo a fare le dirette notturne sui social. Probabilmente mi manca una rotella!”. Durante la quarantena, la bionda della televisione italiana ha deliziato i suoi follower con esibizioni al pianoforte, che ha dimostrato di saper suonare con grande padronanza e maestria, e con aperitivi a ritmo di musica sul balcone della sua abitazione. In diretta accanto a Nancy Brilli sono spuntati i suoi gatti, di nome Amélie, Sabotino, e la sua cagnolona Margot, soprannominata “Maggie”, che l’hanno aiutata a superare questo periodo di distanziamento sociale legato al Coronavirus.

NANCY BRILLI: “MIO FIGLIO È TORNATO DA LONDRA”

Il lockdown ha consentito a Nancy Brilli di stare insieme al figlio Francesco, che era partito per Londra e non trascorreva da due mesi una giornata al fianco della madre. “Non appena sono stati chiusi i teatri per l’emergenza Covid-19, me lo sono andato a riprendere. Sono felicissima di averlo tutto il tempo per me. Lui mi dà tanti baci sulla fronte, per me è come una benedizione”. Il giovane era peraltro già in televisione con la mamma nel 1999, direttamente nella sua… pancia: in occasione di un servizio de “La Vita in Diretta“, l’attrice era in dolce attesa, che ricorda con grande felicità. “Tutto mi sembrava al posto giusto, mi avevano detto che non avrei potuto avere figli e invece è arrivato”. Dopo sono arrivate tante lacrime, a causa di amiche che l’han fatta stare male e per degli uomini che ne hanno causato la sofferenza, ma “a un certo punto mi sono resa conto che dovevo brillare e ho scacciato via la malinconia”.



