Nancy Brilli/ “Sono single da 2 anni e sto bene. Roy De Vita? È finita perché…”

Pubblicità

Nancy Brilli è una degli ospiti Vip di questa nuova puntata de La Vita in diretta. L’attrice parte raccontando com’è stata la sua quarantena: “La prima parte molto piacevole, perché sono andata a riprendermi mio figlio a Londra e siamo stati insieme a casa benissimo. Abbiamo fatto gare di cucina, lunghe chiacchierate, serie tv… siamo stati davvero bene.” Nella seconda parte invece sono arrivate le prime malinconie: “Poi ad un certo punto ho iniziato a chiamare persone con il video, perché mi mancavano proprio le persone.” Si parla anche di amore nel corso dell’intervista con Lorella Cuccarini, che le chiede aggiornamenti sulla sua vita da single: “Sono single da 2 anni e sto tanto bene, sono rilassata. Mi alzo quando voglio, mangio quando ho fame e bevo quando mi va. È uno status piacevole. – tuttavia ammette – Corteggiata? Per essere una signora della mia età devo dire di si.”

Pubblicità

Nancy Brilli e la storia con Roy De Vita: “Non potevamo rimanere insieme”

Un cenno viene fatto anche alla storia con l’ex Roy De Vita e alla loro separazione. Se Lorella Cuccarini sottolinea che “per separasi ci vuole molto coraggio, soprattutto in età adulta”, Nancy Brilli precisa “Per separasi ci vuole tanto coraggio, ma ce ne vuole ancora di più a rimanere insieme. Non avevamo proprio la possibilità di rimanere insieme.” Infine il ricordo va alla madre, purtroppo persa quando era ancora piccola: “Chissà come sarebbe stata se ci fosse stata lei. – si chiede la Brilli a La Vita in diretta, per poi concludere – Sono cresciuta senza questo riferimento, dunque non sono stata bravissima a raccontarmi in questo modo alle persone. È però migliorata la situazione avendo mio figlio Francesco.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA