Nancy Brilli/ “Sono single perché non ho tempo ma ho tanti corteggiatori!”

Nancy Brilli dopo la fine della sua storia d’amore con Roy De Vita è single da un po’ di tempo. Oggi si gode questa condizione dopo una vita vissuta sempre in coppia; due mariti, Massimo Chini e Luca Manfredi (da cui ha avuto il figlio Francesco, che le somiglia molto) e una tormentata storia con il cantautore genovese Ivano Fossati. “Non ho molto tempo per l’amore, anche se ho tanti corteggiatori”, rivela serenamente tra le pagine di Nuovo. Dopo un periodo di vacanze in cui è anche volata a Formentera con un’amica storica, la conduttrice televisiva Paola Perego, per lei è tempo di dedicarsi alla sua grande passione: il teatro. “Torno in scena con uno spettacolo davvero corposo: s’intitola “A che servono gli uomini (concerto per mucche da latte)” per la regia di Lina Wertmuller. Iaia Fiastri scrisse il copione per me quando avevo ventitré anni, poi è stato modificato”, racconta. “A cosa servono gli uomini in questa epoca di rivoluzioni? Non utilizzerei il termine “servire”, è fuorviante. In un rapporto di coppia gli uomini devono essere un sostegno compagni di vita con i quali avere un rapporto di collaborazione e di condivisione, non certo persone con cui portare avanti un continuo braccio di ferro o cui sottoporre solo problematiche”.

Nancy Brilli single: “Noi donne diventiamo sempre più forti…”

La storia di cui Nancy Brilli è protagonista in teatro, racconta di una donna in crisi che sente il richiamo della maternità a più di quarant’anni… “E’ la storia di Teodolinda, una donna in carriera che, delusa dal genere maschile, superati i quarant’anni rimpiange di non aver avuto figli e diventa madre… in provetta! Ma, quando scoprirà chi è il donatore, si innescheranno dinamiche comiche che faranno riflettere sul ruolo della donna nella società di oggi”. Attualmente è ancora difficile per le donne acquisire ruoli di primo piano e l’attrice romana lo sa bene: “Diciamo che noi donne diventiamo sempre più forti. Però farsi accettare nei cosiddetti posti di comando della società è tutt’altro che semplice. Un esempio: io che penso di essere un’attrice esperta di commedia, ho l’ambizione di debuttare alla regia proprio in questo campo. Eppure gli ostacoli sono tanti. Nel frattempo mi è stata affidata la direzione artistica di questo spettacolo teatrale e vivo la cosa con gran responsabilità”.

