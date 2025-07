Nancy Brilli parla della sua attuale vita sentimentale: ecco cos'ha rivelato

A 61 anni, Nancy Brilli ha finalmente imparato ad amarsi per quella che è e ad affrontare le sue paure con maggiore consapevolezza. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Gente, l’attrice ha riflettuto sul tempo perso da giovane a inseguire ideali di perfezione, stressandosi per quelli che considerava difetti e lottando contro una bassa autostima. Oggi, però, le cose sono cambiate. Grazie a un percorso terapeutico e all’incontro con un padre spirituale, Nancy ha ritrovato fiducia in sé stessa.

E, questo cambiamento interiore, si riflette anche nel suo approccio all’amore. L’attrice non nasconde il desiderio di un legame stabile, ma precisa che non è disposta a perdere la testa per nessuno. Nel frattempo, anche se single, accanto a lei c’è sempre suo figlio Francesco, che definisce il suo più grande orgoglio. “Non cerco un fidanzato a tutti i costi. Sono selettiva. Vorrei accanto un uomo risolto, libero, che tifa per me perché prima è capitato che, dopo un po’, la competizione arrivasse in automatico”, ha spiegato.

Nancy Brilli fa una rivelazione sulla sua vita “da single”: cos’ha detto

A proposito di “spasimanti“, Nancy Brilli ha confessato di ricevere spesso attenzioni da uomini già impegnati sentimentalmente. Una situazione che l’attrice trova profondamente triste e che respinge assolutamente. “In questi anni da single, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto sorpresa dai tanti uomini sposati che ci provano. Lo trovo di una tristezza, io non andrei mai con un uomo impegnato con un’altra donna”, ha raccontato Nancy al settimanale Gente.