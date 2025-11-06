Nancy Brilli torna a parlare dei contrasti con la giuria di Ballando con le stelle 2025 e lancia una nuova frecciata: cos'ha detto a Ballando Segreto

Nancy Brilli e i contrasti con la giuria di Ballando con le stelle 2025

Tra le concorrenti più agguerrite e determinate di Ballando con le stelle 2025 troviamo sicuramente Nancy Brilli, desiderosa di rimanere nel programma più a lungo possibile. L’attrice, tuttavia, nel corso di queste puntate ha dovuto più volte scontrarsi con le critiche della giuria, in particolare di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli, di fronte alle quali ha sempre risposto con il giusto piglio per difendere le proprie idee.

Memorabile, in tal senso, il botta e risposta con la Lucarelli avvenuto nella scorsa puntata, in cui la concorrente non si è risparmiata: “Io so rispondere e forse non sei abituata. Se tu rilanci io rilancio ma non puoi fare che tu parli e gli altri non possono parlare, e non fare la faccina da ingenua perché non sei ingenua, sei una grande maestra della parola“.

In merito ai contrasti con la giuria, la Brilli è intervenuta nel corso di una chiacchierata a tu per tu con Milly Carlucci a Ballando Segreto. In quell’occasione la conduttrice le ha fatto notare: “Questa volta sei stata molto assertiva nei confronti dei giurati, che sono rimasti sconvolti, li hai veramente spiazzati“.

Nancy Brilli gela i giurati: “Li ho zittiti, vogliono avere sempre l’ultima parola“

Nancy Brilli, ritornando allo scorso sabato sera e alle critiche della giuria di Ballando con le stelle 2025, ha lanciato una nuova frecciata: “Li ho zittiti. La cosa che mi fa ridere è che vogliono comunque avere sempre l’ultima parola. Sono viziati, sono ragazzi viziati. Adesso hanno anche avuto la tesi di laurea su di loro, però l’hanno fatta anche su Wanna Marchi, per cui non vuol dire niente”.

In merito al botta e risposta con Selvaggia Lucarelli, l’attrice ha aggiunto: “Questo è, di volta in volta vediamo che succede. Poi magari un giorno farò una piazzata epica…“. Bordata anche contro Guillermo Mariotto: “Questa cosa che Mariotto rimarca sempre la certa età lo trovo di una volgarità. Io ho 61 anni, li ho vissuti tutti, nessuno escluso: mi devo vergognare di qualcosa?“.

In riferimento proprio all’età, Milly Carlucci le domanda se abbia mai vissuto una forma di pregiudizio durante la sua avventura a Ballando, da parte della giuria, e l’attrice ha ammesso: “Da quello che ho visto, così è stato…“.