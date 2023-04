Nancy Coppola furiosa con Emiliana Cantone/ “Falsa santarellina, ti mangio viva”

Nancy Coppola ed Emiliana Cantone lite social: ecco cosa è successo

Le cantanti neomelodiche Nancy Coppola ed Emiliana Cantone sono state protagoniste di un duro scontro sui social. Tutto è iniziato da un post dell’ex naufraga: “Ti rendi conto della vita solo quando sei impotente su certe cose. Siamo stati male io e mio marito vedendolo entrare in quella sala operatoria aspettandolo con grande ansia. Mille pensieri ma poi rivedendolo ci siamo ripresi. Non è stato facile ma fortunatamente Vincenzo si sta riprendendo e tutto sta tornando alla normalità. Ancora grazie per il vostro conforto. Vi ho sentiti tutti vicino. Stasera riprendo a lavorare e vi aspetto”.

Qualche ora dopo, Emiliana Cantone ha scritto: “Sono giorni che sono molto assente e mi chiedete notizie. In realtà da quando sono mamma proprio non riesco a ‘pensare’ solo alla carriera. Ho molti impegni, obblighi e responsabilità verso il mio pubblico lo so, ma cerco di fare sempre del mio meglio, forse devo migliorare. Ma quando mia figlia ha bisogno di me, tutto il mondo può aspettare. Il lavoro, il successo, i soldi. Perché quando non sta bene lei (ha febbre da giorni) non sto bene io!”.

Nancy Coppola si scaglia contro Emiliana Cantone: lo sfogo

Nancy Coppola non ha preso bene il post di Emiliana Cantone sui social, che ha interpretato come un attacco personale: “Mi avete mandato tanti messaggi e sono qui a parlare e a metterci la faccia. Forse per questo passo per la cattiva, mentre altre navigano sott’acqua. Ma io queste persone false non le sopporto. Sono per il parlare in faccia. Se sono impazzita è perché hanno toccato i miei figli.”

E ancora: “In questi giorni siamo stati in ospedale per l’operazione di nostro figlio. Dopo di che mio figlio è uscito, ha recuperato, è stato bene. Ed io, come era giusto fare, sono andata a lavoro il giorno dopo. Perché è questo che fa una professionista. La sera stessa ho scritto un post a riguardo e dopo due ore la signora (Emiliana Cantone, ndr) pubblica una storia che mi hanno mandato perché io non la seguo nun penz a ess. Te ne esci con un messaggio del genere. Oh che strano dopo poche ore dal mio sfogo lei fa un post del genere. Certo, sono io la cattiva scusate.” Nancy Coppola conclude: “Per pulire la tua faccia da santarellina, volevi sporcare la mia e volevi far intendere che non era una brava mamma perché avevo lasciato mio figlio in ospedale per andare a lavoro? Ma questo è quello che fanno tutte le professioniste. Forse tu non sei abituata più. Non voglio essere cattiva, perché sei una brava cantante. Io come professionista ti ho sempre stimato, per il resto devi squagliare. Fin quando vuoi giocare con me, competere con me con le canzoni con i concerti, con gli abiti. Tu vuoi giocare? Io ti faccio giocare. Sono 20 anni che mi diverto con te. Non entrare però nel mio intimo. I miei figli non si toccano. Ti mangio viva“

