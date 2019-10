Nancy Coppola in ospedale: bendaggio gastrico/ “Mi opero per dimagrire e piacermi”

Nancy Coppola in ospedale per un intervento chirurgico. La cantante napoletana, nota anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, vuole perdere peso e per questo ricorre al bendaggio gastrico. Lo ha annunciato lei stessa su instagram con un lungo post. «La vita è imprevedibile. Ci sono cose che ti trovi a fare quando prima di quel momento avresti giurato di non farlo per tanti motivi», ha esordito. Nancy Coppola parla di una scelta che prima non avrebbe fatto, ma che ora vuole fare per se stessa. «Oggi mi do una nuova occasione, una svolta… mi do un aiuto». E dunque si è ricoverata in ospedale per operarsi. «Mi riprendo tutto ciò che mi faceva stare bene… mi riprendo la mia vita affrontando un piccolo intervento per tornare ad accettare il mio corpo dopo due amate e desiderate gravidanze», ha proseguito Nancy Coppola sui social. Vuole tornare a piacersi e chiede di non essere giudicata da chi leggerà il post e saprà della sua decisione.

NANCY COPPOLA IN OSPEDALE: “MI OPERO PER DIMAGRIRE E PIACERMI”

«Non giudicatemi se non ho la forza di dimagrire aiutandomi con diete e tisane…», scrive Nancy Coppola su Instagram. Il timore della cantante neomelodica è di finire nel mirino degli haters, come spesso capita sui social. «Non voglio nascondervelo anzi ho il piacere di condividerlo insieme a voi questo mio momento OGGI penso a me… fatemi un bocca al lupo!». Il bendaggio gastrico è solo uno dei vari tipo di interventi di chirurgia bariatrica. Limita l’introduzione del cibo riducendo la capacità dello stomaco. In questo modo si favorisce l’anticipazione del senso di sazietà e riempimento gastrico, diminuendo la quantità di cibo consumato ogni giorno. Si introduce un anello di silicone nella parte superiore dello stomaco per creare una tasca gastrica comunicante con il resto dello stomaco attraverso un piccolo orifizio di svuotamento. Questo serbatoio sottocute permette al medico di gonfiare o sgonfiare l’anello di silicone, scegliendo il diametro dell’orifizio di svuotamento. Così dunque Nancy Coppola spera di perdere peso per tornare a piacersi.





