Nancy Drew e il passaggio segreto/ Film con Sophia Lillis oggi su Italia 1

Nancy Drew e il passaggio segreto, film di Italia 1 diretto da Katt Shea

Oggi, sabato 13 maggio 2023, a partire dalle ore 16,25 su Italia 1 andrà in onda il film Nancy Drew e il passaggio segreto (Nancy Drew and the Hidden Staircase). Il day time di Italia 1 di oggi sarà quindi caratterizzato da una nuova avventura di una vera e propria eroina del cinema. Il film Nancy Drew e il passaggio segreto, di genere drammatico e giallo, è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2019, ed è tratto dal romanzo Il passaggio segreto, scritto nel 1930 da Carolyn Keene. La sceneggiatura è stata affidata a Nina Fiore e John Herrera, con produzione di A Very Good Production Inc. e Red 56.

La regia è stata affidata a Katt Shea, che nella sua carriera da attrice ha preso parte anche a titoli come Scarface e Psycho III in piccoli ruoli. Il ruolo da protagonista è stato assegnato a Sophia Lillis, conosciuta per i lavori cinematografici It, It – Capitolo due, Gretel e Hansel e Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. Viene affiancata dal collega Sam Trammell, visto in varie serie televisive come Dr. House – Medical Division, Squadra Med – Il coraggio delle donne e Dexter. Il cast viene completato da Zoe Renee, Laura Wiggins, Mackenzie Graham e Jon Briddell.

Nancy Drew e il passaggio segreto, la trama

La trama del film Nancy Drew e il passaggio segreto è interamente incentrata sull’ormai noto personaggio di Nancy Drew. Quest’ultima è sempre alla ricerca di emozioni da vivere e casi da risolvere. La ragazza, che mostra fin da subito spiccate differenze rispetto alle sue coetanee, vive nella cittadina immaginaria di River Heights. Tutto inizia quando Carson Drew, rimasto vedovo, si trasferisce da Chicago verso una città molto più piccola insieme a sua figlia Nancy.

La ragazzina conosce Flora, che richiede il suo aiuto per eliminare ogni presenza spettrale all’interno di villa Twin Elms, la sua abitazione personale. L’alloggio è avvolto da rumori molto strani, dalle lampadine che scoppiano da un momento all’altro alle sequenze di passi caracollanti. Chi provoca queste stranezze? Tra i sospettati, il fantasma del proprietario originale della casa, il bullo della scuola e la ragazza più cattiva del vicinato. Nancy si mette all’opera con tutta la sua passione e curiosità, e vuole vederci chiaro all’interno di una vicenda che presenta numerosi punti contrastanti.

