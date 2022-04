Nancy Drew e il passaggio segreto/ Su Italia 1 il film di Katt Shea

Nancy Drew e il passaggio segreto andrà in onda oggi, sabato 16 aprile, a partire dalle ore 16.25 su Italia 1. Nancy Drew and the Hidden Staircase è girato nel 2019 da Katt Shea, regista e sceneggiatrice statunitense. La sua carriera inizia come attrice di piccoli ruoli negli anni Ottanta, ma è nel 1986 che debutta come sceneggiatrice in The Patriot, mentre, l’anno successivo, debutta come regista con il thriller Stripped to Kill. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo Il passaggio segreto, The Hidden Staircase, di Carolyn Keene del 1930. Il libro era già portato sul grande schermo nel 1939. La sceneggiatura è di Nina Fiore e John Herrera; i produttori sono Chip Diggins e Jeff Kleeman; la fotografia è di Edd Lukas; gli effetti speciali di J.D. Schwalm; le musiche di Sherri Chung; la scenografia di John Collins e i costumi di Peggy Stamper.

Nancy Drew e il passaggio segreto, la trama del film: dopo la morte di sua mamma

In Nancy Drew e il passaggio segreto dopo la morte della mamma, Nancy Drew e il padre Carson, avvocato, si trasferiscono nella cittadina di River Heights, dove vive la zia di Nancy, Hannah. La giovane adolescente fatica ad integrarsi nella nuova realtà, ma può contare sull’appoggio di George e Bess. Proprio per aver difeso e vendicato Bess dallo scherzo di Derek, Nancy deve scontare alcune ore di servizio sociale durante l’estate. Mentre raccoglie i rifiuti e ripulisce le aiuole di River Heights, la giovane incontra Flora, un’anziana signora che chiede aiuto allo sceriffo Marchbanks: la sua casa è infestata dai fantasmi. L’ufficiale ovviamente non le crede, ma Nancy sì e la donna la invita a trascorrere la notte a casa sua. Helen, la nipote di Flora è la fidanzata di Derek e non è entusiasta dell’invito, ma alla fine, dà fiducia a Nancy e le permette di partecipare all’indagine. Nancy deve solo convincere il papà a lasciarle seguire il caso, ma Drew non vuole anche perché, la sera dello scherzo, Nancy è stata minacciata da Willie Wharton, un brutto ceffo, invischiato in affari loschi. Come andrà a finire?

