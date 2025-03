Nancy Maamari, chi è la moglie di Danny Quinn? Età, origini, lavoro e come si sono conosciuti

Dopo la fine burrascosa con la prima moglie Lauren Michael Holly, Danny Quinn dal 2016 è sposato con Nancy Maamary. Chi è? Sulla donna non si hanno molte informazioni, nata a Beirut è una conduttrice che in passato a condotto molte trasmissioni per la tv libanese. Su di lei si sa veramente poco se non il fatto che è imparentata con i reali dell’Arabia Saudita perché la sorella è la consorte del Re. Molte più dettagli, invece, si hanno su come l’attore e la conduttrice si siano conosciuti e subito innamorati.

Federica Cifola chi è l'attrice? Marito Angelo Graziani e figlie Ludovia e Sofia/ "Vittima di un narcistica"

Nancy Maamari è la moglie di Danny Quinn ed i due si sono conosciuti in Sardegna e qualche anno dopo hanno deciso di convolare a nozze con una cerimonia nunziale celebrata nella suggestiva Villa Mosconi-Bertani ad Arbizzano di Negrar a Verona, citta veneta cui l’attore è particolarmente legato anche per motivi legati alla sua famiglia di origine. L’amore tra Danny Quinn e la moglie Nancy Maamary procede a gonfie vele e nel 2016 è stato coronato dalla nascita della figlia Luna, che oggi ha 9 anni.

Genitori Danny Quinn: chi sono papà Anthony Quinn e mamma Jolanda Addolori/ "Non era violento ma severo"

Danny Quinn e la moglie Nancy Maamary, lui svela: “Tanti pregi ma pensa che io sia un cretino”

Schiva e riservata su Nancy Maamari, moglie di Danny Quinn di recente l’attore ha parlato in una lunga intervista concessa a Domenica In. “Mia moglie pensa che io sia un cretino…Mia moglie ha delle qualità tue perché è una persona aperta, di cuore, spiritosa, buona, veramente buona e profonda.” ha rivelato in maniera ironica l’attore aggiungendo che nonostante siano passati più di 10 anni dal loro primo incontro, l’ama ancora come la prima volta.

L’amore tra Danny e Nancy è stato coronato dall’arrivo di una splendida bambina che ha rapito il cuore dei genitori. Innamorato perso della piccola, l’attore in un’intervista a La Stampa ha confessato: “Luna è la nostra gioia, la luce delle nostre vite. Siamo grati di avere questa meravigliosa bambina che rende ogni giorno speciale”.

Sara Ricci ha un fidanzato?/ La passione per i partner più giovani: "Scendo con l'età per non invecchiare"

Nancy Maamari, moglie di Danny Quinn: “Mio marito è insolito ma sincero e brutalmente onesto”

Nonostante sia molto restia a concedere interviste la moglie di Danny Quinn Nancy è intervenuta anni fa ad Oggi è un altro giorno per fare una sorpresa al marito e proprio su di lui ha confessato: “È un marito insolito, una persona sincera ed estremamente energica. È un uomo che dà valore alla famiglia, ha un grande senso dell’ironia, è sincero e brutalmente onesto”.