Nancy Pelosi “Trump obeso, non prenda idrossiclorochina”/ Lui “ha problemi mentali!”

Nelle passate ore Nancy Pelosi, speaker dem della Camera e terza carica dello Stato, alla Cnn ha commentato la scelta del presidente Usa, Donald Trump, di assumere idrossiclorochina, un farmaco antimalarico come prevenzione contro il Coronavirus. Era stato proprio Trump, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, a commentare – parlando con i giornalisti – “Una pillola al giorno, cosa c’è da perdere?”, rivelando di essersi consultato con il medico della Casa Bianca e di aver iniziato ad assumerlo “un paio di settimane fa”. Scelta per nulla condivisa dalla Pelosi che ha invece contestato le parole di Trump commentando: “Preferirei che non prendesse qualcosa che non è stato approvato dagli scienziati”. Il suo parere però è andato ben oltre quando ha aggiunto: “Specialmente nella sua fascia di età e nella sua categoria di peso: patologicamente obeso”. Il suo riferimento è alle raccomandazioni degli stessi medici rispetto alle controindicazioni del farmaco. Dopo le sue parole nessuno ha sollevato le accuse di bodyshaming ma la replica da parte del diretto interessato non si è fatta certamente attendere.

NANCY PELOSI CONTRO TRUMP SU USO IDROSSICLOROCHINA: LA REPLICA

Il presidente Usa Donald Trump ha continuato a difendere la sua scelta di assumere l’idrossiclorochina come farmaco per prevenire il Coronavirus. Si tratta di un medicinale che lo stesso Trump ha tentato di promuovere sin dall’inizio dell’emergenza Covid negli Stati Uniti, senza però poter contare sul supporto degli scienziati. “Spetta alle persone prendere le proprie decisioni”, ha fatto sapere Trump in merito alle critiche ricevute. Sebbene non abbia offerto alcuna prova del funzionamento del farmaco, il presidente Usa ha aggiunto ai giornalisti che l’idrossiclorochina “ti dia un ulteriore livello di sicurezza” contro il Coronavirus. A parlare dei possibili gravi effetti collaterali del suo impiego nei pazienti affetti da Coronavirus è stata anche la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ed oltre alla Pelosi aspre critiche sono giunte anche da parte del Partito Democratico. Di contro, Trump avrebbe replicato alle ultime parole della Pelosi liquidando in modo definitivo la questione ed asserendo, riferendosi alla donna di avere “molti problemi mentali”.



