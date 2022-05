Nanda si spoglia a Ti spedisco in convento 2/ “Sono bella anche senza vestiti”

Nanda è sicuramente il personaggio più noto e famoso della seconda edizione di “Ti spedisco in convento“, il docu-reality che vede cinque giovani donne, modaiole e amanti delle feste e dipendenti dall’uso dei telefonini, iniziare un viaggio spirituale in un convento, dove trascorrono quattro settimane vivendo come suore. Tra le protagoniste di questa edizione c’è sicuramente lei: Nanda! La ragazza, social dipendente, ha fatto tanto parlare di sè per il suo comportamento e gli atteggiamenti avuti all’intento del convento dove è stata rinchiusa. In particolare Nanda si è rivolta alle superiori sempre con toni aggressivi dividendo i social e il pubblico da casa fino alla sua ultima decisione: quella di spogliarsi davanti alle suore.

Nanda, infatti, è rimasta in reggiseno e mutande davanti a suor Julinda dicendo: “io mi tolgo tutti i vestiti perché tanto i vestiti sono inutili e quindi per me la giornata della semplicità è andare in giro nuda. Ringrazia che non mi stogliendo anche le mutande e il reggiseno, se parli ancora ti faccio vedere le te**e. Dato che tu vuoi parlare con una persona vestita io parlo con te solo se ti spogli”. Suor Julinda sconvolta ha replicato : “se tu all’inizio mi avessi detto che non volevi cambiarti io ti avrei detto va bene”.

Nanda Alfi Giovanna: da TikTok e Only Fans a “Ti spedisco in convento 2”

Nanda Alfi Giovanna è una giovane influencer molto nota su Instagram, TikTok e Only Fans. Non solo, la giovane influencer si è fatta notare tra le protagoniste di “Ti spedisco in convento 2” dove ha deciso di attirare l’attenzione di tutti spogliandosi davanti alle suore. La giovane Nanda si è tolta i vestiti dinanzi alle suore dicendo di star bene con se stessa senza abiti. “Io sono bella anche senza vestiti. Sono bella così. Non ho bisogno che tu mi dica di essere semplice. Mi sento bene quando sto nuda, ringrazia che non mi tolgo anche gli slip, se continui così ti mostro le t***e”” – ha detto Nanda che si è presentata a cena vestita solo di reggiseno e mutande. Naturalmente la ragazza è stata punita dalle suore ed è stata rinchiusa nella sua stanza.

Dal canto suo però nessun pentimento, anche la giovane ha detto: “fare quello che mi dicono mi fa sentire male, in qualsiasi contesto in cui mi trovo, sto male, non vedo più niente, impazzisco, non voglio parlare dei miei sentimenti, non ce la faccio. Mi dispiace, avrò dei problemi, sarò nevrotica però non me la sento di affrontarlo adesso, ho troppe instabilità in questo momento. Mi ha scritto mio papà ieri, mi ha detto delle cose brutte e quando torno a casa cerco di spiegarglielo, mi ha detto che non mi riconosce più come sua figlia, che faccio schifo e di non parlargli mai più”. Alla fine Nanda ha lasciato il convento salutando solo suor Patrizia.











