Nanda, Ti spedisco in convento 2/ Si spoglia davanti alla suora ed esce dal programma

Nanda, litiga con le suore e poi afferma: “Se parli ancora ti faccio vedere le te**e”

Nel bene e nel male, la protagonista indiscussa dell’ultima puntata di Ti spedisco in convento, è stata Nanda. Lei è la ragazza che tra tutte è più attaccata ai social e alla popolarità e da quello che emerge dal web, l’ha ottenuta, forse però non nel modo giusto. La ragazza è infatti oggetto di pesanti critiche da settimane, a partire dai toni aggressivi utilizzati con le suore nelle prime puntate del programma. Adesso però la situazione è degenerata sia sul web che all’interno del programma, dato che come protesta alla volontà delle suore di vedere le ragazze vestite e sistemate in modo più semplice e naturale, la ragazza ha si è spogliata.

Michelle Hunziker: "Setta mi allontanò dalla famiglia"/ "Maga Clelia mi diceva che…"

E’ rimasta in reggiseno e mutande davanti a suor Julinda. La motivazione sarebbe stata questa: “Io mi tolgo tutti i vestiti perché tanto i vestiti sono inutili e quindi per me la giornata della semplicità è andare in giro nuda. Ringrazia che non mi stogliendo anche le mutande e il reggiseno, se parli ancora ti faccio vedere le te**e. Dato che tu vuoi parlare con una persona vestita io parlo con te solo se ti spogli”. Le parole hanno molto destabilizzato la suora che cordialmente le ha solo detto: “Se tu all’inizio mi avessi detto che non volevi cambiarti io ti avrei detto va bene”.

Roberto Saviano/ “Il coraggio è sempre una scelta: con Giovanni Falcone…”

Il padre di Nanda la ripudia come figlia e lei esce dal programma

Dopo aver visto il comportamento della figlia all’interno del programma, il padre di Nanda le ha inviato una lettera che l’ha ferita molto. Nanda racconta: “Fare quello che mi dicono mi fa sentire male, in qualsiasi contesto in cui mi trovo, sto male, non vedo più niente, impazzisco, non voglio parlare dei miei sentimenti, non ce la faccio. Mi dispiace, avrò dei problemi, sarò nevrotica però non me la sento di affrontarlo adesso, ho troppe instabilità in questo momento. Mi ha scritto mio papà ieri, mi ha detto delle cose brutte e quando torno a casa cerco di spiegarglielo, mi ha detto che non mi riconosce più come sua figlia, che faccio schifo e di non parlargli mai più”.

Non è l'Arena, anticipazioni puntata 1 maggio/ Ospiti: Santoro e Salvini da Giletti

A seguito di questi avvenimenti, Nanda decide di lasciare il programma, abbraccia suor Patrizia ma non saluta minimamente suor Julinda, poiché secondo lei sarebbe un saluto falso. Le suore piangono e si dispiacciono dell’uscita di Nanda, spendono belle parole per lei sostenendo che avesse sollevato un muro, che purtroppo lei stessa non riusciva a capire i suoi problemi e di conseguenza a parlarne ma che comunque per loro era stata come una figlia spirituale, lasciata dal signore per proteggerla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA