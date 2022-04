Nanda, Ti spedisco in convento 2/ Si spoglia davanti a Suor Carolina: cosa succederà?

Nanda, chi è la giovane protagonista di “Ti spedisco in convento 2”?

Nanda è la sesta concorrente a fare il suo ingresso a Villa Santa Maria nella seconda stagione di “Ti spedisco in convento”. La ventenne di Varese ha fatto il suo ingresso nel convento di Trani con ben due valigie ed è scoppiata quasi in lacrime dopo aver capito in quale programma è finita veramente. Nanda è una modella e influencer con account su OnlyFans: nella clip di presentazione, la madre della ragazza è apparsa sconsolata di fronte all’atteggiamento e alla strada che ha deciso di intraprendere la figlia. Una volta riunite, le sei ragazze sono state convocate per un incontro con Suor Carolina che ha illustrato tutte le regole che dovranno seguire nel mese di permanenza a Villa Santa Maria. Tra i dettami vi sono la sveglia alle 6, la messa al letto alle 22, le preghiere, l’aiuto nelle mansioni e il divieto dell’uso del telefono. Nanda è apparsa subito molto irritata, rifiutandosi di obbedire ai dettami delle sacre mura.

Nanda: si spoglia e litiga con Suor Carolina

Nanda è sicuramente la concorrente più turbolenta di “Ti spedisco in convento 2“, mostrandosi subito contraria alle regole delle suore: non si alza all’orario stabilito, non vuole andare a letto all’ora indicata e non vuole vestirsi in modo più consono. Nanda, parlando con Ana Maria, ha messo in dubbio la sua permanenza a Villa Santa Maria poiché è convinta di sapere cosa è meglio per sé stessa. Lo scontro con le suore non tarda ad arrivare: dopo l’invito di suor Carolina a vestirsi più consona all’ambiente, Nanda si è spogliata davanti alla religiosa, urlando che nessuno può limitarla o dirle cosa fare: “Io sono bella anche senza vestiti. Sono bella così. Non ho bisogno che tu mi dica di essere semplice. Sono bella interiormente“. In preda a un attacco isterico, la ragazza ha cercato di andare a cena in mutande e reggiseno, facendo perdere le staffe a Suor Carolina perde le staffe. Come andrà a finire?

