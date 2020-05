Nanda Vigo è morta/ Conosciuta come “la designer della luce”, aveva 83 anni

Pubblicità

Triste annuncio quello dato da Stefano Boeri, presidente della Triennale di Milano: affidandosi a Twitter ha infatti dato notizia della morte di Nanda Vigo, architetta di 83 anni che è stata figura storica soprattutto a cavallo degli anni Sessanta e Settanta. “Era felice della nostra richiesta di dedicare al suo amico Enzo Mari un suo lavoro nello spazio bambini della Triennale” ha detto Boeri, che ha anche specificato come l’artista avesse in mente di realizzare un coniglio di luce perché “il coniglio è l’unico animale che Enzo non ha mai disegnato”. Anche la Fondazione Mudima di Milano ha salutato per l’ultima volta la Vigo, definendola un’artista e un’amica. Nanda Vigo era un personaggio di grande versatilità, come anche Repubblica ha ricordato: tra le sue collaborazioni storiche spiccano quelle con Giò Ponti, Lucio Fontana e Piero Manzoni.

NANDA VIGO E’ MORTA: ERA LA DESIGNER DELLA LUCE

La Vigo era conosciuta per i suoi giochi di luce: di questa materia infatti l’architetta ha fatto il suo marchio di fabbrica, realizzando sculture e installazioni. Il suo obiettivo è sempre stato quello di superare l’immaterialità della luce provando a trattenerla; i suoi lavori sono stati esposti tra il luglio e il settembre scorso presso Palazzo Reale a Milano: una mostra dal titolo Nanda Vigo. Light Project, come il libro uscito nel 2019 e curato da Marco Meneguzzo, la prima retrospettiva antologica dedicata all’architetta milanese. Repubblica ha ricordato giustamente il Manifesto cronotopico elaborato nel 1964: si tratta della teoria della modificazione dello spazio attraverso la luce, e il coinvolgimento sensoriale di chi fruisce di spazi e oggetti. Il suo impegno come designer l’ha portata a creare opere come la lampada Golden Gate per Arredoluce, il divano Top per Fai International e la sedia Due Più per More Coffee, mentre aveva realizzato Essential (tavolo) il mobile buffet Cronotopo e la sedia-pouf Blocco.

Nanda Vigo è stata poi architetta protagonista del Gruppo Zero, e in questa vesta si è impegnata nel tenere insieme arte, design e architettura in una riflessione sull’abitare contemporaneo; ha dato vita a progetti di case monocromatiche. Nata a Milano nel 1936, ha lavorato per tutta la vita e ha legato il suo nome in particolar modo al capoluogo lombardo, ma è stata protagonista anche in altre città per esempio con la creazione Sun & Island (1985) alla Galleria Speciale di Bari o la Fly Away nel 1993 a Verona; la sua ultima creazione risale al 2018, Global Chronotipic Experience. Mancherà molto a tutto il mondo dell’arte in Italia e non solo.



