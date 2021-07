Nandez all’Inter?/ Calciomercato news, intesa con l’uruguaiano mentre il Cagliari…

CALCIOMERCATO NEWS, NANDEZ VERSO L’INTER

In casa Inter si sta lavorando parecchio in questa sessione di calciomercato estivo con l’intento di consegnare un organico altamente competitivo al nuovo allenatore Simone Inzaghi per la prossima stagione. Secondo le indiscrezioni più recenti provenienti da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si starebbero dando da fare per l’acquisto di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano di proprietà del Cagliari con cui il contratto scadrà nel giugno del 2024. Stando ai rumors l’Inter avrebbe già trovato un accordo con il calciatore che dovrebbe firmare un contratto quadriennale tra tre milioni di euro all’anno. Intervistato da FcInter1908, il suo procuratore, l’agente Pablo Bentancur, aveva spiegato: “Le cose stanno andando bene – ha dichiarato a FcInter1908 – da parte nostra siamo onorati dell’interesse dell’Inter. Con la salvezza del Cagliari c’era un promessa: Giulini lo avrebbe aiutato per venderlo a una big in estate. Il presidente ha rapporti ottimi con l’Inter, vediamo.”

CALCIOMERCATO INTER/ Anche Perisic può essere sacrificato, il motivo

CALCIOMERCATO NEWS, LA FORMULA DELL’OPERAZIONE

Le chances di vedere Nahitan Nandez all’Inter crescono con il passare delle ore. Lo scorso anno con la maglia del Cagliari il venticinquenne Nandez ha collezionato 34 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia a cui si aggiungono pure due reti e 3 assist vincenti forniti ad i suoi compagni. A questo punto bisogna lavorare con il Cagliari per definire la formula e le cifre del trasferimento. I nerazzurri puntano al prestito oneroso con diritto di riscatto mentre i rossoblu vorrebbero essere certi dell’obbligo e quindi monetizzare per reinvestire a loro volta.

