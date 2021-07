Nandez all’Inter?/ Calciomercato news, Nainggolan è la chiave per l’uruguaiano

CALCIOMERCATO NEWS, NAINGGOLAN PER NANDEZ

L’Inter mira a potenziare l’organico da mettere a disposizione del nuovo mister Simone Inzaghi ed è infatti al lavoro sul calciomercato estivo in cerca di elementi utili alla causa. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti provenienti da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri starebbero pensando di aggiudicarsi Nahitan Nandez del Cagliari per migliorare il proprio centrocampo e l’affare potrebbe chiudersi in maniera positiva se si guarda all’interesse dei rossoblu per riportare Radja Nainggolan in Sardegna. Il contratto del belga scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine del prossimo anno, ed il calciatore non ha mai nascosto di voler tornare a giocare nel Cagliari dopo il recente prestito ma l’affare non si è ancora concluso a causa della volontà dell’ex romanista di ottenere una buonuscita dall’Inter, che gli dovrebbe versare 4 milioni di euro di ingaggio per la stagione 2021/2022: somma questa che verrà sostenuta sì pure dai sardi ma nel giro di 3 anni.

CALCIOMERCATO ROMA/ Tottenham a caccia di Lorenzo Pellegrini

CALCIOMERCATO NEWS, RINFORZO A CENTROCAMPO

Le possibilità di vedere Nahitan Nandez all’Inter da qui alla chiusura del calciomercato non sono affatto scarse. Lo scorso anno con la maglia del Cagliari il venticinquenne Nandez ha collezionato 34 apparizioni complessive tra campionato e Coppa Italia a cui si aggiungono pure due reti e 3 assist vincenti forniti ad i suoi compagni. Stando alle rivelazioni della Rosea l’Inter potrebbe convincere il Cagliari inserendo pure Lucien Agoumé in questo maxi scambio per limare di una decina di milioni di euro la clausola da 36 milioni presente sul contratto di Nandez.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Nuovo piano per il rinnovo di Ronaldo, ma il PSG...Sprint Race Formula 1/ Come funziona la gara breve per le qualifiche a Silverstone

© RIPRODUZIONE RISERVATA