Si chiamava Nando Broglio uno dei soccorritori di Alfredino Rampi. L’uomo provò a salvarlo, così come i suoi colleghi, tenendo col fiato sospeso tutta Vermicino e l’Italia intera. Broglio, in particolare, era un vigile del fuoco: fu lui a dialogare con Alfredino. Il piccolo era caduto in un pozzo artesiano: per tre giorni volontari, forze dell’ordine, vigili del fuoco e la sua stessa famiglia provarono a salvarlo in ogni modo. Purtroppo il 13 giugno il cuoricino di Alfredino si spense. Tra i vigili del fuoco sul posto, che cercarono di scavare un tunnel per salvare il bambino, c’era anche Nando Broglio. A lui fu affidato il compito di parlare con il piccolo Alfredino: lo fece per più di 24 ore.

Angelo Licheri, chi è il volontario che provò a salvare Alfredino Rampi/ Ferite e fratture dopo la discesa

Mentre i suoi colleghi provavano a tirarlo fuori in ogni modo, Nando Broglio parlò con Alfredino per ore. All’epoca il vigile del fuoco aveva 43 anni: è venuto a mancare il 28 giugno del 2024 all’età di 77 anni ed è stato ricordato anche dal copro dei caschi rossi, come l’uomo che tentò in ogni modo di salvare il piccolo Rampi.

Franca e Ferdinando Rampi, genitori di Alfredino/ La forza dopo la tragedia di Vermicino

Alfredino Rampi, Nando Broglio: “Parlando con lui pensavo ai miei figli”

“Non so come facevo, che cosa riuscivo a dirgli per consolarlo, forse pensavo a quello che avrei detto ai miei quattro figli, che erano poco più grandi di lui, quando avevano paura” ha raccontato Nando Broglio raccontando, anni dopo, quelle ore di paura nelle quali al megafono parlava ad Alfredino Rampi, cercando di tranquillizzarlo e tenerlo sveglio. Nando, infatti, era papà di quattro figli. Per cercare di far stare calmo Alfredino, Nando gli disse anche che sarebbe venuto Mazinga a liberarlo: parole che in quel momento servirono al bimbo per rimanere calmo.

Creed II, Italia 1/ Trama e cast del seguito dello spin-off con Michael B. Jordan, oggi 13 giugno 2025

Nando Broglio, inoltre, ha raccontato, sempre nel 2001, che Alfredino Rampi lo cercava. Quando si allontanò dall’area del pozzo per andare in bagno, infatti, i colleghi corsero a chiamarlo perché il bimbo lo stava cercando, chiedendo di lui. In poche ore, dunque, tra i due si instaurò un rapporto molto profondo.