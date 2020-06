Nando Colelli stop ai film porno/ La fidanzata Sara Marcello “ora è mio e guai a chi me lo tocca”

Nando Colelli ha cambiato pagina da quando ha partecipato al Grande Fratello ed è diventato uno dei protagonisti di Ciao Darwin 7. Lo rivedremo questa sera, lunedì 15 giugno 2020, grazie alla replica trasmessa su Canale 5 e in particolar modo durante La Macchina del tempo. In gara con la squadra della Carne, l’ex gieffino diventato attore a luci rosse ha assistito anche alla caduta del conduttore. Anche se Paolo Bonolis ha raggiunto la location della prova, ambientata negli anni Ottanta, per rimproverare il rivale Biagio De Patta. Per Colelli invece il gioco si è rivelato fatale: sui social quell’anno è scoppiata una polemica senza fine per via della sua disfatta. La figuraccia è stata evidente e Twitter non ha avuto pietà di lui. “Nando hai rovinato la trasmissione”; “Promettetemi che non permetterete mai a Nando di riprodursi”; “Ma Nando è ubriaco o è fatto? Per quanto possa essere un co**ione non credo che sia in uno stato normale”, hanno scritto alcuni utenti. Colelli era davvero ubriaco durante il gioco oppure solo inebriato dall’adrenalina? Non lo sapremo mai. Clicca qui per guardare il video di Nando Colelli.

Nando Colelli, un nuovo cambiamento

Nando Colelli ha affrontato una nuova trasformazione nella sua vita. L’ex gieffino aveva fatto discutere alcuni anni fa per la sua decisione di diventare una star dei film a luci rosse, ma poi ha cambiato di nuovo idea ed è ritornato ‘angioletto’. Lo ha spiegato lo scorso novembre durante una puntata di Live – Non è la d’Urso, in cui ha rivelato di aver abbandonato il settore hard per amore. “Non glielo avrei mai permesso, ora è mio e guai a chi me lo tocca”, ha detto la fidanzata dell’ex concorrente. A quanto pare il loro amore dura ancora oggi. Sara Marcello e Nando si mostrano su Instagram mentre affrontano Piazza di Spagna a bordo di monopattini elettrici. “Ti amo”, scrive lei con semplicità per commentare lo scatto. La sua lei poi si occupa davvero di tutto. Nelle Stories di Instagram scopriamo che ha sottoposto Nando all’epilazione delle sopracciglia. L’ex gieffino ha accettato la richiesta della fidanzata, che evidentemente non tollerava di vederlo con qualche pelo in eccesso.

Foto, scoppia l’amore

Visualizza questo post su Instagram #piazzadispagna #monopattinoelettrico #roma🇮🇹 #capitale #amore #tiamo @saramarcello00 Un post condiviso da Nando Colelli (@nandocolelli) in data: 8 Giu 2020 alle ore 1:11 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA