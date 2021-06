Nanni Moretti canta Soldi di Mahmood per Cannes/ Video diventa virale sui social

Nanni Moretti è già un personaggio che spesso fa discutere per le sue scelte artistiche, i temi e alcune considerazioni, questa volta però è diventato virale non per una sua frase bensì per il momento in cui, indossando la sua giacca e il suo papillon, si è lasciato immortalare in un video che in poco tempo ha fatto il giro del mondo. Nei frame del piccolo video vediamo l’attore e regista che si veste e si prepara dopo l’annuncio che sarà lui a rappresentare l’Italia al Festival di Cannes dal 6 al 17 luglio con il suo “Tre piani”, unico italiano di tutta la elezione ufficiale.

Nanni Moretti canta Soldi di Mahmood per Cannes

Proprio per questo ha deciso di festeggiare a modo suo condividendo sul suo account Instagram questo piccolo video di due minuti circa in cui canticchia allo specchio “Soldi” di Mahmood. Nel video appare il cast femminile del suo film ovvero Alba Rohrwacker, poi Gea Dall’Orto, Elena Lietti, Margherita Buy, Denise Tantucci ma il gran finale tocca a lui con tanto di “Volevi solo soldi, soldi” e le mani a fare “clap clap” mentre sceglie la giacca e si aggiusta il papillon. Il video in pochi minuti è diventato virale al grido di “la sera della prima”, la didascalia scelta dall’attore e regista per condividere il video, e ha raccolto like e commenti anche da parte di colleghi artisti e addetti ai lavori che adesso lo immaginano già sul red carpet di Cannes a celebrare il ritorno del grande cinema.

