Silvia Nono, chi è l’ex compagna di Nanni Moretti

Momenti di grande paura per Nanni Moretti, grande regista colpito da un infarto e ora ricoverato a Roma, al San Camillo. Al suo fianco ci sarà sicuramente il figlio Pietro, nato dall’amore con Silvia Nono. Il regista e attore sembrerebbe al momento essere single, dunque non avere alcuna donna accanto. Da quanto emerge, infatti, non avrebbe alcuna compagna, dunque anche in questi istanti delicati non ci sarebbe alcuna donna sulla quale poter contare, almeno dal punto di vista sentimentale. L’ex compagna di Nanni Moretti della quale abbiamo notizia è appunto Silvia Nono, mamma di suo figlio Pietro, nato nel 1996, e figlia a sua volta del grande musicista Luigi Nono. La coppia non sta più insieme da tantissimi anni: si sarebbero lasciati intorno al 2000, dunque quando Pietro aveva solamente pochi anni.

Nanni Moretti: la storia d’amore (poi finita) con Chiara Palmieri

Più avanti il regista Nanni Moretti è stato accostato ad altre donne come Laura Morante, attrice, mentre di recente il suo nome è stato avvicinato a quello di Chiara Palmieri, giovane artista di talento e studiosa d’arte. I due sarebbero stati insieme intorno agli anni 2000: sono stati paparazzati più volte insieme, in estate, sia a Sabaudia, al mare, che nella capitale. I due si erano poi mostrati insieme al Festival di Cannes nel maggio del 2012, ma la storia d’amore è terminata poco dopo. Nonostante siano passati ormai tredici anni da quell’ultimo gossip, non sappiamo se nella vita di Nanni Moretti ci siano state altre donne.

Sicuramente sarà così, essendo un personaggio carismatico, di gran talento, molto amato per i suoi film e per il suo charme. Nonostante questo e nonostante la sua notorietà, non sappiamo informazioni. Non sappiamo dunque chi sia la compagna di Nanni Moretti e neppure se esista una donna che condivide con il regista 71enne la quotidianità. Quel che è certo è che in questo momento complicato al suo fianco ci saranno tanti amici del mondo del cinema e ammiratori.