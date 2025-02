Nanny McPhee – Tata Matilda, film su Italia 1 con Emma Thompson

Sabato 1 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle 21:20, la commedia fantasy per tutta la famiglia del 2005 Nanny McPhee – Tata Matilda. Il film è distribuito da Eagle Pictures e prodotto da Kirk Jones, in collaborazione con Universal Pictures, Working Title Films e Studio Canal. La regia è firmata da Kirk Jones, noto anche per aver diretto pellicole come Il mio grosso grasso matrimonio greco 2.

La protagonista del film Nanny McPhee – Tata Matilda è Emma Thompson, che interpreta il ruolo della tata Matilda e ha anche scritto la sceneggiatura. Thompson è un’attrice pluripremiata, vincitrice di due Premi Oscar: nel 1996 per la miglior sceneggiatura non originale con Ragione e sentimento e nel 1993 come miglior attrice protagonista in Casa Howard. Inoltre, il pubblico la ricorda come la professoressa Sibilla Cooman nella saga cinematografica di Harry Potter. Nel cast figurano anche Colin Firth, Angela Lansbury, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva La signora in giallo, e Kelly MacDonald.

La trama del film Nanny McPhee – Tata Matilda: una tata che con le sue magie aiuta una famiglia in difficoltà

In Nanny McPhee – Tata Matilda, il vedovo Cedric Brown, interpretato da Colin Firth, è padre di sette bambini, noti per essere turbolenti. Tuttavia, sono accuditi con affetto dalla giovane Evangeline. Cedric, si ritrova a incontrare un’insolita donna, Tata Matilda (Emma Thompson). Usando i suoi incantesimi, Tata Matilda inizia gradualmente a trasformare la vita caotica dei Brown con una serie di eventi divertenti causati dalle sue magie alle prese con i piccoli monelli.

La famiglia è sotto la costante influenza della prozia Adelaide Stitch che offre supporto economico ai parenti a patto che Cedric affidi alle sue cure uno dei suoi figli e si sposi entro un mese. Evangeline, con spirito altruista, si offre volontaria facendosi passare per una figlia di Cedric, proposta che Adelaide accetta senza sospettare. Nel frattempo, Cedric cerca di risolvere i suoi problemi finanziari proponendosi in matrimonio alla signora Selma Quickly, ma i suoi figli sabotano gli incontri tra il padre e Selma, provocando equivoci e situazioni imbarazzanti, tanto che la donna abbandona furiosa la relazione.

La gioia dei figli per la sua partenza è breve: Cedric confessa che la famiglia dipende economicamente dall’appoggio di Adelaide e, senza le sue risorse, rischierebbe la rovina economica, la prigione per debiti e l’affido dei bambini a un orfanotrofio. Capendo la gravità della situazione, i bambini tentano di porre rimedio confessando i loro errori alla signora Quickly, spinti da Tata Matilda alla quale i ragazzi si stanno affezionando. Tuttavia, durante il giorno delle nozze, emerge il vero carattere della signora Quickly.

Evangeline si presenta alla cerimonia trasformata in una donna elegante grazie ad Adelaide. Nel frattempo, per mandare a monte il matrimonio, Simon e i suoi fratelli fingono l’arrivo di uno sciame d’api attirato dal cappello floreale della signora Quickly. La donna abbandona la cerimonia e Cedric convola a nozze con Evangeline.