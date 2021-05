Nantes, poliziotta accoltellata: terrorismo o gesto di un folle?/ E’ caccia all’uomo

A Nantes una poliziotta è stata accoltellata da un uomo che è in fuga e tutt’ora ricercato. L’episodio si è verificato questa mattina, attorno alle ore 10:30 stando a quanto riferito dal quotidiano locale Ouest-France, nei pressi della nota cittadina dell’ovest francese, precisamente presso il commissariato di La Chapelle-sur-Erdre. Lo sconosciuto avrebbe accoltellato alla coscia la poliziotta, quindi le avrebbe rubato la pistola d’ordinanza e poi si sarebbe dato alla macchia. Inizialmente sarebbe fuggito a bordo di un mezzo, una Volkswagen Golf vecchio modello di colore grigio, poi ritrovata danneggiata dalle forze dell’ordine a seguito di un incidente: probabilmente l’uomo, nella foga della fuga, deve aver compiuto qualche manovra sbagliata che l’ha appunto portato a commettere un incidente.

La vittima invece, un’agente di circa 40 anni, sarebbe stata ricoverata d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale locale, poi le sue condizioni fisiche sarebbero migliorate ed ora è stata giudicata fuori pericolo. Sul posto si sono fiondati numerosi agenti delle forze dell’ordine, e al momento sarebbero circa 240 fra gendarmi, tiratori scelte, unità cinofile e persino un elicottero, alla ricerca appunto del fuggitivo.

NANTES, POLIZIOTTA ACCOLTELLATA: “ATTO VILE E BARBARO”

Attraverso il proprio profilo Twitter la gendarmeria di Nantes ha lanciato un appello affinchè i residenti evitino la zona e rispettino le indicazioni fornite dalle autorità, anche perchè l’uomo in fuga è pericoloso e soprattutto armato. “I bambini sono confinati nelle scuole e nelle università della città”, ha spiegato un funzionario comunale, mentre il presidente della regione Pays de la Loire, Christelle Morancais, ha commentato sui social: “Sono vicina con tutto il cuore alla poliziotta municipale gravemente ferita. Coraggio ai nostri agenti di polizia mobilitati per arrestare l’autore di questo atto vile e barbaro”. Le autorità non escludono che si possa trattare di terrorismo, e proprio per questo sul luogo sono giunte anche le Teste di cuoio, anche se le indiscrezioni circolanti parlano di un possibile diverbio fra il fuggitivo e l’agente della polizia municipale per l’auto, di conseguenza, potrebbe essersi trattato semplicemente della reazione di un folle.

