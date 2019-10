Naoki Yamamoto in Formula 1/ Il pilota giapponese su Toro Rosso per il gp di Suzuka

Quella di Naoki Yamamoto è quasi una favola. Il pilota giapponese, all’età di 31 anni, debutterà infatti in Formula 1 con la scuderia Toro Rosso. Per il gran premio in programma nel weekend sul circuito di Suzuka, correrà su una monoposto con motore Honda, per un trinomio pressoché perfetto: auto con motore giapponese, circuito di casa, e pilota del sol levante. Un caso più unico che raro quello di Yamamoto, visto che se è semplice vedere piloti giovanissimi su un’auto di Formula 1, lo è molto meno vedere “vecchietti” o comunque piloti che hanno superato i trenta. La cosa certa è che Yamamoto non è di certo un novellino nel mondo delle corse, avendo già alle spalle due titoli di campione del Superformula o ex Formula Nippon, campionato dove tra l’altro è attualmente in vetta in attesa della gara del prossimo 27 ottobre.

NAOKI YAMAMOTO IN FORMULA 1

Nel 2018 ha invece vinto il campionato SuperGt in coppia con un pilota che il circus della F1 lo conosce molto bene come l’ex campione del mondo Jenson Button. “Occasione unica che colgo su un circuito importante per noi giapponesi – sono state le parole del neo-pilota della Toro Rosso, commentando la notizia – sono a disposizione del team per raccogliere dati e informazioni utili nel fine settimana. Dal punto di vista personale cercherò di fare il massimo e semplicemente godermela. Qui vidi per la prima volta la Formula Uno in azione 27 anni fa”. E il circuito di Suzuka Yamamoto lo conosce meglio delle sue tasche: basti pensare che lì ha vinto in SuperGT nel 2013, mentre in Superformula ha trionfato cinque volte negli ultimi nove anni. Insomma, sembrerebbe esservi il mix ideale affinchè il weekend che verrà possa divenire memorabile, e chissà che la gara in programma domenica non possa fare da apripista per un’eventuale pass in Toro Rosso per la stagione che verrà…

© RIPRODUZIONE RISERVATA