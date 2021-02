Naomi Campbell assente a Sanremo 2021 causa Covid/ Al suo posto Matilda De Angelis

Naomi Campbell non sarà al Festival di Sanremo 2021. La top model avrebbe dovuto co-condurre la serata di apertura di martedì 2 marzo, ma la pandemia ha cambiato i programmi del direttore artistico e conduttore Amadeus. “A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e ai cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi”, ha annunciato Amadeus. Al posto della “Venere nera” ci sarà l’attrice Matilda De Angelis, fresca dei successi del film “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose” e della serie “The Undoing – Le verità non dette”: “La coconduttrice della prima serata sarà dunque l’attrice Matilda De Angelis, la cui presenza l’avevo già annunciata con grande piacere”, ha aggiunto il conduttore.

Naomi Campbell dà forfait per le nuove restrizioni Usa

Nella prima serata di Sanremo 2021, quella di martedì 2 marzo, vedremo sul palco dell’Ariston Matilda De Angelis e Loredana Bertè. Mercoledì spetterà a Elodie e Luisa Ranieri. La serata delle cover sarà co-condotta dalla super top model italiana Vittoria Ceretti: “La kermesse si arricchisce di una nuova presenza femminile è la giovane Vittoria Ceretti, super top model italiana che a poco più di vent’anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe. È apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea. Vittoria sarà la mia partner in una delle cinque serate di Sanremo 2021”, ha annunciato nei giorni scorsi Amadeus. Le co-conduttrici di venerdì sera saranno Barbara Palombelli e Beatrice Venezi. La serata finale, secondo Tvblog, vedrà all’Ariston Ornella Vanoni, Serena Rossi e Simona Ventura.



