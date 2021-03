Naomi Campbell, ex fidanzata Joaquìn Cortès/ 2 anni d’amore e il tentato suicidio

Naomi Campbell conosciuta in tutto il mondo come la Venere Nera è ancora oggi una delle top Model più amate e richieste al mondo. Bellissima da togliere il fiato la modella ha avuto tantissimi amori e flirt tra cui uno dei più noti è proprio quello con Joaquin Cortes. La storia d’amore con il ballerino di flamenco è stata al centro del gossip per tantissimo tempo. Un amore da copertina si, ma reale quello nato tra la top Model e il sex symbol della danza mondiale. Due anni d’amore passionale e turbolento durato dal 1996 al 1998, anno in cui fu proprio Joaquin Cortes a mettere la parola fine alla relazione. Il motivo? La stampa di allora parlò di un disinteresse sopraggiunto al ballerino. Una decisione che spezzò il cuore della bellissima Venere Nera a tal punto da spingerla a tentare il suicidio.

Naomi Campbell: “Ringrazio Dio di essere una tossicodipendente sopravvissuta”

La vita di Naomi Campbell è da sempre al centro del gossip. La Venere Nera, oltre ai suoi amori turbolenti, ha dovuto affrontare e vincere diversi mostri come la droga e l’alcolismo. “Ringrazio Dio di essere una tossicodipendente e un’alcolista in via di guarigione, una sopravvissuta. Non ho una vita immacolata e non pretendo di averla” – ha dichiarato la top model che all’età di 50 anni è ancora una delle donne più belle del mondo. Tra le donne più desiderate del pianete, Naomi non ha ancora avuto un figlio, ma ha precisato: “avere dei bambini? Non ancora, vedrò cosa mi porterà l’universo”. Parlando poi della sua vita privata ha aggiunto: “essere single non significa essere soli. “Io non ho tempo di annoiarmi e non ho tempo di sentirmi solo”, mi disse un giorno De Niro e ora capisco cosa intendeva. La mia vita è così piena non per compensare un vuoto, ma perché è così che mi piace vivere da sempre: piena di impegni, circondata da persone stimolanti. Io non mi sento mai sola”.

