Naomi Campbell, tutti i suoi amori/ Da Mike Tyson a Flavio Briatore e Liam Payne

Pubblicità

Naomi Campbell oggi compie gli anni e quale modo migliorare di onorare la sua bellezza se non mettendo in fila tutti gli uomini che hanno avuto l’onore di incontrarla, conoscerla e, magari, avere una lunga storia d’amore con lei. Ultimamente si è parlato di un avvicinamento pericoloso tra la Venere Nera e Liam Payne, meglio noto come ex degli One Direction, ma a quanto pare anche questa liason, se fosse vera, è naufragata proprio come tanti flirt, veri o presunti, che la modella si è trovata a gestire. Il 25enne forse non era l’uomo della sua vita ma sicuramente in passato anche altri, uomini più grandi e maturi del cantante, si sono rivelati poi una delusione. La sua vita sentimentale fa notizia da sempre, da quando giovane e bellissima calcava le passerelle di tutto il mondo vestendo i capi di punta degli stilisti più rinomati rendendosi, a vicenda, icone in tutto il mondo.

Pubblicità

NAOMI CAMPBELL, QUALI SONO I SUOI AMORI?

Ma chi sono gli uomini che hanno fatto impazzire la Venere Nera, almeno secondo i rumors e i gossip? I primi nomi noti arrivano già nel 1990 quando l’allora ventenne Naomi Campbell si fidanza con Jean-Claude Van Damme salvo poi lasciarlo approdando alla corte di Mike Tyson. Messi da parte muscoli e sport, la bella modella ha poi ripiegato sulla musica e, in particolare, sul bassista degli U2, Adam Clayton, il bassista degli U2, il primo con il quale la top model aveva annunciato anche il possibile matrimonio da lì a poco. Anche in questo caso le cose non sono andate come previsto e per la bella Naomi si è aperta poi una parentesi italiana prima con l’imprenditore italiano Luca Orlandi e poi con Flavio Briatore con le sue estati sfavillanti al Billionaire in Costa Smeralda. Anche con il nostro imprenditore le cose non sono andate avanti come previsto anche se nei giorni scorsi Briatore ha parlato di lei come di una donna importante e bellissima in grado “di far girare anche le passerelle quando sfila”. Insieme al nome della Campbell, nel corso degli anni, sono stati fatti anche i nomi di Leonardo DiCaprio, Puff Daddy, il rapper Usher e il Principe Alberto di Monaco, Matteo Marzotto, Louis Hamilton e Gerard Butler.



© RIPRODUZIONE RISERVATA