Naomi De Crescenzo “Con OnlyFans guadagno più di un politico”/ “Vendo video intimi…”

Naomi De Crescenzo, la seconda italiana più seguita sulla piattaforma OnlyFans, si è raccontata ieri a Zona Bianca. L’influencer, che conta oltre 600mila follower su Instagram, ha spiegato che con la sua “attività”, cioè realizzare video intimi ed esaudire i desideri dei suoi fan, guadagna migliaia di euro. «Non l’ho mai detto di preciso, ma guadagno molto. Più di un politico. Di tasse pago più del 40%», ha ammesso nello studio di Giuseppe Brindisi. Naomi De Crescenzo, quindi, posta contenuti sensuali ed erotici che sono molto richiesti.

Riguardo il suo successo, ha spiegato: «A differenza dei porno attori, vengo vista come una persona reale e concreta. Chi mi segue ha l’esigenza di avere un contatto diretto con me». Riguardo i rischi legati alla sua attività, l’influencer ha chiarito: «La mia parola d’ordine è consapevolezza. Una ragazza, quando decide d’intraprendere questo tipo di lavoro, deve essere consapevole di ciò che fa e degli eventuali rischi, che peraltro li trovi in ogni settore, visto che il web è un mondo pericoloso».

“ARRIVO A GUADAGNARE 40MILA DOLLARI…”

«Mi chiedono incontri personali, ma non ci vado assolutamente e non comunico. Il sito mi tutela anche, perché dietro ci sono delle identità. Mi pagano per fare dei video personalizzati dove dico il loro nome», ha raccontato Naomi De Crescenzo. Invece in un’intervista a Giornalettismo, ai microfoni di Gabriele Parpiglia, aveva dichiarato: «Sono passata da prendere 2mila al mese a cifre incredibili. Quanto ho guadagnato? Non mi piace dire le cifre, non è carino. Quanto sono arrivata a guadagnare? 40mila dollari, magari in due mesi. Non sono mai andata sotto i 10mila al mese». Inoltre, aveva rivelato che un cantante internazionale molto famoso le aveva chiesto di lavorare per lui su OnlyFans: «Lui è il sesto più famoso al mondo, voleva contenuti di nudo esplicito. Con lui avrei potuto guadagnare più di 100mila euro al mese ma non ho accettato».

