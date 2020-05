Naomi Osaka batte Serena Williams e Sharapova/ Atleta più pagata con 37,4 milioni

Pubblicità

Naomi Osaka è l’atleta più pagata del mondo. A soli 22 anni, la tennista, secondo la classifica della rivista Forbes, batte tutte le colleghe e con 37,4 milioni di dollari guadagnati nel 2019, diventa in assoluto la sportiva più pagata di sempre battendo anche Serena Williams che, nel 2019, ha guadagnato 1,4 milioni in meno rispetto alla rivale. La William, come fa sapere Forbes che pubblicherà l’intera classica la settimana prossima, quest’anno si è dovuta accontentare della 33esima posizione mentre negli ultimi quattro anni si era sempre piazzata sul podio. La Osaka ha battuto anche Maria Sharapova che deteneva il record di guadagni con 29,7 milioni di dollari incassati nel 2015 diventando così la sportiva più pagata di sempre e si colloca al 29° posto tra i 100 atleti più pagati.



NAOMI OSAKA, L’ATLETA PIU’ PAGATA DI SEMPRE

Naomi Osaka, a soli 22 anni, è destinata a scrivere pagine importanti dello sport e del tennis mondiale. Di padre haitiano e madre giapponese, è diventata professionista nel 2014 e nel suo curriculum c’è la vittoria degli Us Open nel 2018 e degli Australian Open nel 2019. Al momento, occupa la decima posizione del ranking. Come tutte le ragazze della sua età, Naomi è molto presente sui social. Il suo profilo Instagram conta 1,1 milione di followers. Oltre a condividere foto delle sue imprese sportive, la Osaka è solita mostrarsi anche in abiti eleganti, in compagnia delle amiche. “Non credo che in vita mia avrò più così tanto tempo libero. Bisgona sfurttare questo moemnto cercndo di imparare cose nuove“, ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni della CNN.



