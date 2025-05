NAPA con “Deslocado” sono il cantante rappresentante del Portogallo in gara all’Eurovision Song Contest 2025. Durante la prima semifinale i NAPA hanno conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Ma chi sono i NAPA? Il quintetto è così composto: Diogo Góis, Francisco Sousa, João Guilherme Gomes, João Lourenço Gomes e João Rodrigues. Per la loro prima volta sul palcoscenico dell’Eurovision Song Contest 2025 hanno deciso di portare in gara il brano “Deslocado” in cui si uniscono le sonorità delle tradizione madeirense con quelle indie rock. Un brano importante che il batterista del gruppo ha confessato è nato come una dedica a tutti gli emigranti che hanno lasciato il proprio Paese in cerca di migliori condizioni di vita.

Chi è il vincitore Eurovision 2025/ Classifica e podio: l'Austria vince con JJ e Wasted Love

La band, nata in uno scantinato sull’isola di Madeira, è riuscita dal 2019 ad oggi ad affermarsi conquistando il prestigioso palcoscenico dell’Eurovision Song Contest grazie ad un sound moderno, ma ben ancorato alla tradizione del loro paese.

NAPA, il Portogallo conquista l’Eurovision Song Contest 2025: papabili vincitori?

La performance di NAPA con il brano “Deslocado” ha conquistato l’Eurovision Song Contest 2025 permettendo al quintetto di aggiudicarsi uno dei dieci posti disponibili per la finalissima. Sui social in tantissimi si sono schierati a favore del gruppo scrivendo: “di gran lunga il mio preferito stasera”, mentre un altro utente ha sottolineato la natura del brano – “adoro l’atmosfera di questa canzone! È così bella e rilassante! Sono così felice che si siano qualificati!”.

Gabry Ponte vince Eurovision 2025? Il dj tra i favoriti: com'è andata l'esibizione/ Polemica su plagio?

Non mancano le critiche come quelle di un utente che sottolinea: “il Portogallo non meritava di qualificarsi per la finale, chiunque volesse qualificarsi, è semplice”. Che dire NAPA hanno diviso il pubblico dei social, ma sono di diritto finalisti dell’Eurovision 2025 e si contenderanno la vittoria anche se le probabilità sono molto basse!