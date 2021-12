Napoleone Bonaparte, storia vera/ La disfatta dell’Imperatore di Francia

Chi è Napoleone Bonaparte? La storia vera di uno dei personaggi più rilevanti della storia europea

Napoleone Bonaparte nato il 15 agosto del 1769 in Corsica, è stato il figlio di Carlo Buonaparte, un avvocato di origini toscane. Il suo nome è indubbiamente legato alla storia della Francia; uno Stato minato e distrutto dalla rivoluzione francese e dal successivo periodo del terrore. Sotto il suo potere c’è stato il processo di unificazione della penisola italica. Un uomo che ha segnato la storia della Francia, ma della storia del mondo intero visto che è stato a capo di uno degli imperi più prestigiosi della storia: l‘impero Napoleonico.

Nato ad Ajaccio in una famiglia di nobili origini, Napoleone sin da ragazzino dimostra un innato talento per l’esercito. Da ragazzino frequenta la scuola militare di Parigi dove fa carriera diventando nel giro di poco tempo tenente d’artiglieria. All’età di 26 anni il governo francese gli affida il comando dell’esercito e dell’armata durante Campagna d’Italia contro l’Austria che deteneva il potere sull’Italia del Nord. La prima grande vittoria di Napoleone che sconfisse l’Austria liberando il territorio.

Napoleone e le sue imprese: dal Regno di Francia all’esilio a Sant’ Elena

Le conquiste di Napoleone Bonaparte non finiscono qui. Poco dopo, tra il 1796 e 1797 occupa l’Emilia e la Romagna e sigla un armistizio con Vienna. In Italia nascono le prime repubbliche inizialmente occupato dai militare francesi e poi controllate dall’imperatore. Bonaparte attacca poco dopo gli inglesi colpendoli in Egitto, da sempre una delle colonie più importanti della Regina d’Inghilterra. L’avanzata di Napoleone è senza sosta, anzi galvanizzato dal suo successo organizza un colpo di stato cancellando il Direttorio con la Francia affidata ad un consolato composto da tre membri: Charles-Maurice de Talleyrand e Joseph Fouché e lo stesso Napoleone.

Nasce una nuova Costituzione che riconosce a Napoleone poteri ancora più ampi che gli permisero, poco dopo, di eliminare del tutto gli altri due membri Charles-Maurice de Talleyrand e Joseph Fouché. Nel 1802 diventa console e dopo due anni è imperatore di Francia. Il potere di Napoleone spaventa tutti a tal punto che gli Stati Europei organizzano una coalizione con Russia, Inghilterra, Prussia e Austria per sconfiggerla. La prima sconfitta arriva in Russia nel 1812 seguita l’anno dopo a Parigi. L’imperatore abdica dal trono chiedendo di essere esiliato all‘Isola d’Elba. Non è ancora finita per Napoleone che nel1 815 torna a Parigi per riprendere il potere dando vita ai cosiddetti “Cento giorni di governo di Napoleone” terminati con la sconfitta di Waterloo del 1815. E’ la fine dell’impero napoleonico con il suo capo esiliato all’isola di Sant’Elena dove muore nel 1821.



