Napoleone nel nome dell’arte/ Su Canale 5 il documentario con Jeromy Irons

Napoleone nel nome dell’arte sarà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 23,30 di oggi 10 agosto 2022. Il documentario è stato diretto da Giovanni Piscaglia nel 2021 e vede come grande protagonista un grandissimo Jeremy Irons narratore. La sceneggiatura è a cura di Matteo Moneta mentre le musiche sono di Remo Anzovino. Uscito al cinema nel novembre del 2021 l’abbiamo visto nelle sale solo tre giorni, distribuito dalla Nexo Digital e con una durata di 100 minuti. Al film hanno partecipato in collaborazione anche 3D Produzioni, Intesa San Paolo e Gallerie d’arte. Il film è particolarmente consigliato a un pubblico adulto che si interessi di storia ma anche di arte perché si guarderà alla storia di questo grande uomo di battaglie anche dal punto di vista della sua grande passione per l’arte in generale.

Napoleone nel nome dell’arte, la trama del film

Andiamo a leggere da vicino la trama di Napoleone nel nome dell’arte. Il documentario racconta come Napoleone abbia a lungo riflettuto durante quello che è stato l’esilio a Sant’Elena. Scrivendo le sue memorie si interrogava su come chi lo avrebbe seguito sarebbe stato in grado di ricordarlo. La sua speranza era che non sarebbe stato ricordato dalla gente solo per la sua potenza in campo bellico ma come anche si sarebbe parlato di lui per la grande passione per l’arte. Il suo sogno era quello di rendere il famosissimo museo del Louvre, dove oggi è custodita la Gioconda, diventasse un museo universale con all’interno le più grandi opere provenienti da tutto il mondo. Nel documentario si parlerà ampiamente dell’interesse di Napoleone per il Rinascimento, il mondo greco-romano e per i longobardi.

