Napoli, 13enne cade da finestra e muore/ “Forse sistemava antenna”, aperta inchiesta

Un bambino di 13 anni a Gragnano, in provincia di Napoli, è morto dopo essere caduto dalla finestra della sua abitazione. Il dramma, come riportato da Fanpage, è avvenuto intorno alle ore 11.30 della mattinata odierna al civico numero 7 di via Lemma. Il volo dal quarto piano si è rivelato fatale per il piccolo, che è deceduto a causa dell’impatto con il suolo prima che arrivassero i soccorritori del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per chiarire i contorni del terribile incidente. In base alle prime ricostruzioni, pare che il bambino si fosse sporto dalla finestra con l’obiettivo di sistemare il cavo dell’antenna della televisione. In quel momento avrebbe perso l’equilibrio, precipitando giù. L’ipotesi è comunque ancora del tutto da verificare. Non è stato reso noto, in tal senso, con chi si trovasse il tredicenne in quegli istanti. Le testimonianze dei presenti saranno fondamentali per definire la dinamica della sua morte.

Napoli, 13enne cade da finestra e muore: la Procura apre un’inchiesta

Il compito di spiegare cosa è accaduto al tredicenne morto in provincia di Napoli dopo essere caduto da una finestra situata al quarto piano di un palazzo spetterà adesso agli inquirenti. La salma del bambino è stata sequestrata su indicazione delle autorità giudiziarie. I funerali potranno essere celebrati soltanto dopo che sul cadavere verranno effettuati gli esami necessari a definire nei dettagli le cause del decesso.

La comunità di Gragnano, il Comune dove è avvenuto in dramma, intanto, si è stretta nel lutto. “È un giorno troppo triste, un dolore troppo grande, una morte troppo innaturale. Proclamato il lutto cittadino in concomitanza del giorno dei funerali e sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni per oggi e domani”, questo il commento di cordoglio del primo cittadino Nello D’Auria.

