Napoli, 16enne accoltellato a scuola da coetaneo/ “Litigio per relazione con sorella”

Napoli: 16enne accoltellato a scuola

Arriva in queste ore, ribattuta anche dalla trasmissione Ore 14, in onda su Rai 2, la notizia di un 16enne accoltellato da un coetaneo in una scuola a Napoli. Tutto è successo nella giornata di oggi, martedì 25, poco prima di mezzogiorno, nell’istituto alberghiero Duca di Buonvicino nel quartiere Miano, vicino al quartiere Scampia. A quanto si è ricostruito il 16enne avrebbe aggredito il coetaneo, entrando un coltello nei corridoi della scuola, durante l’orario scolastico.

Il 16enne accoltellato a Napoli avrebbe ricevuto almeno 7 fendenti, e a quanto riporta Repubblica, uno di questi l’avrebbe colpito al volto mentre un altro al petto gli avrebbe provocato un versamento polmonare. Il ragazzo è stato trasportato subito all’ospedale Cardarelli in codice rosso ed attualmente dovrebbe trovarsi nel reparto di rianimazione per via delle ferite al petto, ma non sarebbe in pericolo di vita e le coltellate non avrebbero raggiunto alcun organo vitale. Sul colpevole la Polizia sta ancora indagando, anche se diversi testimoni sembrano confermare la stessa versione. A quanto si apprende, infatti, tra i due 16enni sarebbe scoppiata una lite già ieri per via di questioni di cuore, oggi sfociata nella violenta aggressione.

16enne accoltellato a Napoli: cosa è successo

Sulla vicenda del 16enne accoltellato nella scuola di Napoli da un coetaneo gli inquirenti sembrano star ancora indagando, ma un testimone ha raccontato l’alterco tra i ragazzini ai microfoni di Ore 14. A quanto riferisce Felice, collaboratore scolastico dell’istituto, “ieri hanno litigato, la colpa è del ragazzo che è stato accoltellato perché è il fidanzatino della sorella del presunto accoltellatore“. I due “facevano parte dello stesso gruppo, dello stesso quartiere”, riferisce Felice, e sarebbero stati sempre in buoni rapporti.

“Non fanno parte della malavita”, sottolinea il collaboratore scolastico dell’istituto alberghiero del quartiere Miano di Napoli, commentando la vicenda del 16enne accoltellato a scuola e “stavano sempre assieme”. Tuttavia, l’accoltellatore non avrebbe digerito la relazione tra l’amico coetaneo e sua sorella, prima litigando con l’amico e finendo poi per accoltellarlo durante l’orario scolastico. La preside dell’istituto si è detta, nel frattempo, scioccata dall’accaduto, sottolineando che “non pensavamo che una cosa del genere potesse accadere tra le mura scolastiche”.











