Napoli, 72enne morto investito da SUV della scorta di un magistrato/ Ferita gravemente la moglie

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di ieri, 9 gennaio 2024, in quel di Napoli: un’auto ha investito una coppia di anziani, causando la morte di un 72enne e il ferimento della moglie. Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, a travolgere i due signori sarebbe stato un SUV appartenente al reparto dei carabinieri in azione come servizio di scorta dei magistrati. La vittima stava attraversando il corso Umberto a Napoli sulle strisce pedonali, in compagnia della moglie, quando è stato appunto travolto dal mezzo dei militari dell’arma. E’ stato soccorso in condizioni disperate e portato in ospedale presso il Mare, dove qualche ora dopo l’arrivo ha purtroppo esalato l’ultimo respiro.

Ferita in maniera grave la moglie, una signora anziana originaria dell’Ucraina, che ha subito una serie di fratture multiple, a cominciare da una alla spalla, e che si trova al momento ricoverata in prognosi riservata. A bordo dell’automobile che ha investito la coppia, un’Alfa Romeo Stelvio, vi erano due carabinieri che si sono subito fermati dopo l’impatto: il militare alla guida è indagato per omicidio stradale colposo e la polizia giudiziaria, così come da prassi, ha proceduto al ritiro della sua patente dopo la segnalazione alla Procura.

NAPOLI, 72ENNE MORTO DOPO ESSERE INVESTITO DA SUV: LA RICOSTRUZIONE DELL’EPISODIO

Agli agenti della polizia è affidato il compito di ricostruire con esattezza quanto accaduto. L’incidente si sarebbe verificato alle ore 8:30 del mattino di ieri, in una zona particolarmente trafficata di Napoli.

Si tratta, come ricorda il Corriere, dell’asse che collega piazza Garibaldi e piazza Bovio, e la scorta era partita dalla stazione centrale delle ferrovie. All’altezza del civico numero 272 la coppia di anziani stava attraversando sulle strisce pedonali quando l’Alfa Romeo Stelvio dei carabinieri l’ha centrata in pieno. Non è da escludere che, per via della presenza dei new jersey in cemento che sono disposti lungo l’arteria, non abbia visto i due pedoni, colpendoli.

