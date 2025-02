Napoli accusato di falso in bilancio per le trattative di Osihmen e Manolas

Nella giornata di oggi la Procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, l’amministratore delegato Chiarelli e la società Napoli facendo tornare nell’occhio del ciclone due operazioni in entrata, una in particolare, che la società campana ha fatto negli anni passati e che verranno indagate per riuscire a definire se sarebbero avvenute in modo regolare o potenzialmente identificare possibili irregolarità. Napoli accusato di falso in bilancio dai magistrati che sembrerebbero portare questa accusa per quanto riguarda le stagioni 2019, 2020 e 2021 dovuto alle operazioni che hanno portato a Napoli Victor Osimhen dal Lille e Kostas Manolas dalla Roma.

I trasferimenti del nigeriano e del greco sarebbero inseriti in un caso di plusvalenze fittizie, che subì anche la Juventus nel 2023, e che avrebbe avuto un impatto sul bilancio in una maniera considerata non corretta, tra le due è la prima che principalmente è sotto la lente d’ingrandimento con il Napoli che nel 2020 aveva sborsato 70 milioni di euro circa per accaparrarsi dal club francese le prestazioni di Osihmen, allo stesso tempo però il Lille aveva speso una cifra intorno ai 20 milioni per acquistare quattro calciatori provenienti dal settore giovanile.

Napoli accusato di falso in bilancio, cosa rischia la squadra campana e la strategia di difesa

Ad esprimersi sul Napoli accusato di falso in bilancio sono i legali del club campano e del suo presidente De Laurentiis, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada che hanno dichiarato che i loro assistiti sono all’oscuro delle accuse fatte dalla Procura della Repubblica di Roma e che per loro è incomprensibile la decisione di procedere con le accuse in quanto “agli atti risultano depositati pareri redatti da consulenti tecnici e da enti terzi che dimostrano in modo incontrovertibile che il Napoli abbia agito in modo legittimo e rispettoso dei principi contabili italiani”, concludono poi dichiarando di essere convinti che tutto si chiuderà velocemente e nel migliore dei modi.

Nel caso però il Napoli dovesse essere considerato colpevole si aprirebbero diversi scenari che principalmente comprendono la possibilità di una penalizzazione in classifica, non si può sapere di quanto ma basta vedere i casi precedenti, 3 punti per il Chievo Verone e 15 per il Cesena nel 2018 e 10 punti per la Juventus nel 2023, per farsi un’idea e rendersi conto che questo potrebbe inficiare sul continuo della stagione e sul raggiungimento della vittoria del quarto scudetto.