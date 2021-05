Napoli, algerino lancia cane dal balcone/ Poi litiga con i vicini e insulta polizia

Momenti di follia a Napoli, dove un uomo lancia dal balcone il suo cane e poi litiga con i vicini che lo avevano rimproverato per la sua crudeltà gratuita. È accaduto lunedì per ragioni al momento sconosciute. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, che erano impegnati nel servizio di controllo del territorio, sono stati allertati dalla centrale operativa che li ha mandati in via Serino Corte, da dove era arrivata la segnalazione di un cane lanciato da un balcone. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato diverse persone che stavano inveendo contro un uomo affacciato al secondo piano di una palazzina. Lo accusavano dapprima di aver maltrattato il proprio cane e poi di averlo scaraventato dal balcone.

Ma il 30enne algerino, alla vista degli agenti, non si è affatto placato, anzi ha cominciato a dare in escandescenze e a inveire contro loro, stando a quanto ricostruito da Il Mattino.

LANCIA CANE DAL BALCONE: DENUNCIATO 30ENNE ALGERINO

I poliziotti hanno dovuto richiedere l’aiuto di equipaggi del commissariato Ponticelli e del reparto di prevenzione crimine Campania per bloccare l’uomo, peraltro con non poche difficoltà. Come evidenziato da Il Mattino, gli agenti sono poi entrati nell’appartamento del 30enne algerino, trovando sul balcone dell’abitazione un cane di piccola taglia dolorante e sanguinante, che evidentemente era stato riportato su dopo l’episodio scioccante di cui si è macchiato. La polizia ha quindi contattato il soccorso veterinario che ha provveduto a soccorrere l’animale che, dopo le prime cure, è stato trasportato al presidio ospedaliero veterinario Frullone dell’Asl Napoli 1. Il cane, riferisce il quotidiano partenopeo, ha riportato ferite e una frattura ad un arto, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L’uomo che l’ha lanciato dal balcone invece è stato denunciato per maltrattamento di animali e resistenza a pubblico ufficiale.

