Napoli, anche Elmas positivo al coronavirus/ Sfida con la Juventus a rischio?

Arrivati i risultati del nuovo ciclo di tamponi in casa Napoli alla vigilia della sfida contro la Juventus: dopo Piotr Zielinski, è risultato positivo al coronavirus anche Elif Elmas. Come reso noto dalla società partenopea, il resto del gruppo squadra è risultato negativo e potrà partire per Torino in vista del big match ell’Allianz Stadium, valido per la 3° giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Tuttomercatoweb rivela che il Napoli domani effettuerà un nuovo ciclo di test come da indicazione del protocollo, così da avere ancora più certezze prima di scendere in campo contro i bianconeri. Al momento la partita non è a rischio rinvio, ma molto dipenderà dal responso dei nuovi test, atteso nel pomeriggio di domani, domenica 4 ottobre 2020.

NAPOLI, ELMAS POSITIVO AL CORONAVIRUS: LE ULTIME NOTIZIE

Il Corriere dello Sport riporta che ieri il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentis ha verificato se esistevano le condizioni per rinviare la sfida contro la Juventus in programma domani sera. Venerdì è stato registrato un contatto telefonico tra il patron partenopeo ed il presidente bianconero Andrea Agnelli, il titolare della Filmauro ha ribadito di non essere certo al 100% che il terzo giro di tamponi riesca a individuare tutte le positività. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore, dunque, anche se al momento ripetiamo che il match non è a rischio rinvio. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico juventino Andrea Pirlo: «Non credo ci sia la possibilità di non giocare, è uscito un comunicato negli scorsi giorni molto chiaro e il nostro stato d’animo è il solito, non ci facciamo influenzare da questa situazione».



