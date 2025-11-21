Dovrà andare a processo il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: il patron del club partenopeo rinviato a giudizio, tutti i dettagli

È stato rinviato a giudizio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La notizia è arrivata nella serata di ieri, segnalata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma. La Gup Rosamaria De Lellis ha quindi accolto la richiesta dei pm Giorgio Orano e Lorenzo Del Giudice, che chiedevano il processo per il patron del club campano, e il processo comincerà fra circa un anno, precisamente il 2 dicembre del 2026.

Perché De Laurentiis dovrà comparire davanti a un giudice? Il rinvio a giudizio è stato accolto per via di presunte irregolarità nell’acquisto legato all’attaccante del Galatasaray, Victor Osimhen, nazionale nigeriano che il Napoli portò allo stadio Maradona nell’estate del 2020. Secondo i pubblici ministeri il Napoli avrebbe dato vita a un falso in bilancio nell’annata di Osimhen ma anche nel 2019 e nel 2021. Oltre all’operazione con il Lille riguardante il bomber oggi in Turchia, gli inquirenti contestano agli azzurri anche lo scambio fra Kostas Manolas e Amadou Diawara, rispettivamente difensore e centrocampista, che Napoli e Roma si scambiarono durante la sessione di calciomercato estivo del 2019: il greco prese la strada della Campania, mentre il giocatore della Guinea volò nella capitale.

Nel 2020 avvenne invece l’importante operazione Osimhen, una trattativa del valore complessivo di 76 milioni di euro, e che coinvolse anche Karnezis, portiere greco, che venne girato appunto in Francia, nonché tre giovani del vivaio partenopeo, leggasi Liguori, Palmieri e Manzi. Secondo i pm il valore dei tre calciatori della “cantera” potrebbe essere stato in qualche modo “gonfiato”, quindi attraverso delle plusvalenze fittizie che avrebbero in qualche modo “occultato” i veri bilanci della società. Di fatto al Napoli e ad Aurelio De Laurentiis viene contestato ciò per cui fu condannata anni fa la Juventus.

NAPOLI, AURTELIO DE LAURENTIIS A PROCESSO: LA RISPOSTA DEL CLUB

Si tratta comunque di una tesi che viene completamente rimandata al mittente da parte della stessa società campana, che attraverso l’avvocato Chiavelli, rappresentante del club, ha sempre ribadito come il Napoli agì in maniera trasparente in ogni trattativa di mercato in entrata e in uscita, comprese quelle sopra contestate.

La Gazzetta dello Sport, nel segnalare la notizia, ricorda che, anche in caso di eventuale condanna, il Napoli non rischierebbe nulla dal punto di vista sportivo. Non sono infatti previste penalizzazioni, decurtazioni di punti o retrocessioni, visto che la federcalcio aveva già archiviato la vicenda nel 2022, tesi poi “ribadita” qualche mese fa dopo che il procuratore della Figc, Chiné, aveva ottenuto le carte dell’indagine dalla procura di Roma: per lui non sono emersi degli illeciti sportivi o delle irregolarità. Il Napoli, attraverso i suoi legali difensori, ha fatto sapere di essere “assolutamente stupito” dal rinvio a giudizio, definendo l’udienza preliminare come “uno snodo inutile” fino a che non ci sarà un “giudice veramente terzo”.



NAPOLI, AURTELIO DE LAURENTIIS A PROCESSO: I DETTAGLI DELLE OPERAZIONI CONTESTATE

Sportmediaset ha infine ricordato nel dettaglio tutte le cifre riguardanti le operazioni di cui sopra, a cominciare dalla richiesta del Lille per Osimhen che era di 76,3 milioni di euro, una cifra importante che il Napoli compensò con Karnezis, che venne valutato 5 anni fa circa 5 milioni di euro, più le cessioni dei tre giovani che vennero valutati fra i 4 e i 7 milioni di euro e che permisero una plusvalenza a bilancio di circa 20 milioni di euro.

Il resto venne ovviamente compensato con cash. Manolas venne invece pagato dal Napoli alla Roma 36 milioni di euro nel 2019, con una plusvalenza romana di 31,5 milioni di euro, ma due anni dopo gli azzurri vendettero il nazionale greco per soli 1,5 milioni di euro, operazione che rappresentò quindi una perdita per il Napoli, -5,7 milioni di euro. Vedremo se dal processo del prossimo anno emergerà qualche irregolarità.