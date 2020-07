Napoli, bus guidato da minorenne?/ Anm “No, tirocinante donna da aspetto giovanile”

La trasmissione La Vita in Diretta Estate ha analizzato nella puntata di oggi il caso diventato virale nei giorni scorsi e relativo ad un autobus, il 181 della linea Anm di Napoli, il quale sarebbe stato guidato da un minorenne. Ma era davvero un ragazzino, come ripreso da un video, alla guida del bus? In realtà no, come emerso nel corso della trasmissione; sarebbe stato infatti accertato che non stava guidando un minore bensì una donna. L’inviato della trasmissione di Rai1 ha ripercorso l’accaduto dei giorni scorsi: domenica sera intorno alle ore 22.20 l’autobus 181 arrivava da via Caravaggio restando però incastrato in curva mentre era impegnato ad una rotonda, mandando in tilt per 20 minuti il traffico cittadino. Qui alcuni automobilisti avrebbero notato la presenza di un presunto minore alla guida del mezzo. L’azienda Anm ha però fatto chiarezza con una duplice versione. In un primo luogo, infatti, l’azienda napoletana dei trasporti ha spiegato che si trattava di una donna, una 44enne dalle sembianze molto giovanili, che avrebbe fatto parlare erroneamente di un ragazzino.

BUS ANM NAPOLI GUIDATO DA MINORENNE? RISPONDE L’AZIENDA

Una versione successiva sarebbe stata poi avanzata dalla stessa azienda Anm che avrebbe spiegato che la donna alla guida del bus sarebbe stata una tirocinante, cioè iscritta presso azienda che trova lavoro e che stava cercando di prendere la patente per guidare il bus. In assistenza alla donna ci sarebbe stato il marito, autista Anm, che le stava insegnando la guida alla consorte. La trasmissione di Rai1 ha intervistato il direttore Anm Aldo Paribelli per commentare l’accaduto. Il direttore ha spiegato che alla guida vi era realmente una “aspirante conducente di linea dall’aspetto estremamente giovanile”. Il vertice Anm ha proseguito: “facciamo effettuare il tirocinio a un conducente anziano. Abbiamo aperto una indagine interna perchè le fasi di tirocinio sono eseguite secondo una fase rigorosa”. Ma cosa è stato deciso per l’autista e la moglie aspirante conducente? Sono stati sanzionati entrambi? “Per l’autista si è decisa la sospensione cautelativa, la tirocinante non sarà tra i conducenti che assumeremo a settembre, i cittadini napoletani possono stare tranquilli, i nostri conducenti sono i migliori!”, ha rassicurato il direttore dell’azienda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA