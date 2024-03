Napoli, caccia al dopo Osimhen/ Da Zirkzee a Gyokeres, ma il vero dubbio è un altro (22 marzo 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, CACCIA AL DOPO OSIMHEN: PRIMO NODO DA SCIOGLIERE

Il Napoli si appresta a salutare Victor Osimhen nella prossima finestra di calciomercato estivo. L’attaccante nigeriano, tra i protagonisti assoluti del terzo Scudetto partenopeo, ha già annunciato che lascerà il capoluogo campano in estate. Dove andrà non è ancora chiaro, ma le opzioni restringono il cerchio tra Parigi e Londra. Staremo a vedere, sicuramente per Napoli questo è solamente l’ultimo dei problemi dell’intera vicenda. L’unica necessità del club è quella di intascare i 130 milioni della clausola.

Per quanto sia interessante provare a stilare una lista di possibili sostituti, bisogna prima di tutto fare una precisazione doverosa riguardante il futuro del Napoli che andrà a condizionare anche il calciomercato. Francesco Calzona, attuale allenatore, non rimarrà il prossimo anno. Come per l’attaccante, anche in panchina i nomi si susseguono dunque non c’è ancora la certezza di chi sarà il condottiero degli azzurri. Di conseguenza, non è nemmeno chiaro come si svilupperà l’attacco. Si tiene per buono il tridente, vista la grande quantità di esterni, ma al tempo stesso bisognerà poi verificare se verrà preferita una punta fisica o una più tecnica.

MANOVRE DI CALCIOMERCATO, LA PUNTA DEL NUOVO NAPOLI ARRIVA DALLA SERIE A: JOSHUA ZIRKZEE

Parlavamo poco fa dei diversi tipi di centravanti, ma questo profilo unisce sia la tecnica da 10 che il fisico del 9. Ci stiamo riferendo a Joshua Zirkzee, 10 gol e 3 assist in questo campionato in cui ha fatto vedere che tutti i dubbi sul suo impegno e talento sprecato si sono trasformati in polvere. Zirkzee è dominante, probabilmente il calciatore che più si avvicina a Ibrahimovic per quanto riguarda l’unione fisica e tecnica di cui parlavamo prima.

Più che prezzo d’acquisto, bisognerebbe chiamarla base d’asta. Perché i 40 milioni chiesti dai felsinei potrebbero essere offerti anche da Bayern Monaco, Milan e Juventus. A quel punto si scatenerebbe una vera e propria asta per cercare di convincere Bologna e calciatore nel firmare un contratto. Zirkzee sarebbe però senza alcun dubbio un affare di calciomercato importante: il calciatore conosce la Serie A, saprebbe valorizzare gli esterni e naturalmente verrebbe impiegato da finalizzatore.

IL MESSICANO D’OLANDA AL POTERE: SANTIAGO GIMENEZ

Anche lui classe 2001, tecnica meno sopraffina ma fisicità prorompente. In più, esperienza in Europa che fin qui Zirkzee non ha avuto. Santiago Gimenez del Feyenoord rappresenta un altro obiettivo del Napoli per l’attacco, nel tentativo di sostituire Osimhen. Dopo le annate al Cruz Azul nemmeno troppo ricche di gol con 20 reti in 87 partite di campionato, Gimenez sta toccando vette altissime in Eredivisie con il Feyenoord.

Il primo anno il messicano siglò 15 reti in 32 partite mentre quest’anno, dopo 25 gare disputate, è già a quota 21. Dal 2022/2023, annata da 5 gol e 9 assist in Europa League, è una presenza fissa nelle competizioni continentale. L’anno successivo ha siglato 2 reti e 1 assist in 4 partite in Champions League punendo la Lazio con una doppietta mentre quest’anno ha disputato 2 partite in Europa League, mettendo a referto un gol. Insomma, un giocatore che oltre ad avere i numeri dalla sua parte ha anche una buona esperienza europea accumulata negli anni.

DA LILLE A…LILLE: JONATHAN DAVID

Altro acquisto in attacco, altro giro dal Lille? Dopo Osimhen, non è da escludere che il sostituto del nigeriano arrivi da Lille come accaduto con Victor. Stiamo parlando di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000. Un elemento pauroso di David è la costanza: dal 2018/2019 ad oggi ha disputato almeno 27 partite all’anno, media di 33 con ancora quest’annata da concludere, segnando minimo 12 gol con il picco di 24 la scorsa stagione. Le sue prime due stagioni le ha passate in Belgio, al Gent, prima di trasferirsi al Lille.

Il giocatore in Europa ha già disputato tutte e tre le competizioni UEFA. Dal 2018 al 2022 ha giocato in Europa League, nella stagione 2021/2022 ha assaporato la Champions League facendo anche 3 gol in 8 match mentre in questa stagione è impegnato in Conference League con 4 reti e 1 assist in 8 partite e con il Lille ancora in corsa ai quarti di finale. Una gazzella di 1,80 metri che potrebbe fare il caso del Napoli.

DA VICTOR A VIKTOR: GYOKERES IN AZZURRO?

Una carriera particolare, iniziata in Svezia, proseguita in Inghilterra, continuata in Germania prima di tornare sul suolo inglese e spostarsi in Portogallo. Il classe 1998 Viktor Gyokeres è alla seconda stagione di fila in doppia doppia. Lo svedese è stato acquistato dal Brighton quando era al Brommapojkarna, ma con i Seagulls non riesce a sfondare. Da lì una serie di prestiti tra St. Pauli, Swansea e Coventry. Con quest’ultima squadra, Gyokeres svolta la sua carriera.

Se la prima stagione è da soli 3 gol in 19 partite, la seconda vede il giocatore disputare 45 presenze con 17 gol e 4 assist, numeri da capogiro. Come se non bastasse, l’anno successivo si dimostra ingiocabile e in Championship scende in campo 49 volte segnando 21 gol e mettendo a referto 12 assist. Numeri che fanno dire allo Sporting Lisbona: “Ok, 20 milioni sul tavolo e ce lo date”. Il Coventry accetta e Gyokeres si ripete pure in Portogallo con 22 gol e 10 assist in appena 24 presenze, praticamente in metà del tempo con cui riuscii a chiudere 21 gol e 12 assist al Coventry. Chissà quanto ancora può spingersi in alto, fatto sta che Gyokeres è pronto verosimilmente ad un’altra avventura.











